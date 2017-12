UPLATE

Altlandsberg/Müncheberg (MOZ) Für die Verbandsliga-Handballer des MTV Altlandsberg II hält der Spielplan am Sonnabend noch ein Spiel zum Jahresausklang bereit. Vor heimischer Kulisse trifft der Tabellendritte am Sonnabend auf die Gäste von Grün-Weiß Werder II. Anwurf ist um 14.45 Uhr. In der Landesliga Mitte erwartet der HSV Müncheberg/Buckow am Sonntag um 10.30 Uhr die Sieben der SG Westhavelland.