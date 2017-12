Spendenspieltag zum Hinrunden-Abschluss

Wilfried Hohmann

Müllrose (MOZ) Am Sonnabend findet ab 16 Uhr in der Müllroser Schlaubetal-Halle der letzte Heimspieltag der Hinrunde für die Männermannschaft und die männliche A-Jugend der HSG Schlaubetal-Odervorland statt. Für die Handballfans gleich ein doppelter Anlass, die Spiele möglichst zahlreich zu besuchen. Zum einen ist dieser Spieltag von der Vereins-Führung bereits zum sechsten Mal als Spendenspieltag der HSG für soziale Projekte in der Stadt Müllrose ausgeschrieben, zum anderen treffen die Männer im Spitzenspiel der Verbandsliga Süd auf den aktuellen Tabellenzweiten, den MTV Wünsdorf.

In diesem Jahr wird die HSG einen Teil der Eintrittsgelder für die Erbauung eines Jugend-Bewegungsplatzes in Müllrose spenden und hat zusätzlich dafür eine Spendenbox im Eingangsbereich platziert. Im Mittelpunkt stehen dann natürlich die beiden Punktspiele an diesem Spieltag.

Im Spiel der Männer gegen Wünsdorf kommt es zum Aufeinandertreffen des gegenwärtigen Tabellensechsten mit dem aktuellen Tabellenzweiten. Nun könnte man meinen, dass die Gäste aus einem Ortsteil der Stadt Zossen im Landkreis Teltow-Fläming gegenüber den Schlaubetalern einen deutlichen Vorsprung haben müssten. Dem ist jedoch nicht so, da die Wünsdorfer mit 12:6 Punkten und einem Spiel mehr gegenüber den Gastgebern mit derzeit 9:7 Punkten nach Minuspunkten gerechnet gerade einmal einen Zähler Vorsprung auf die HSG haben. Demzufolge werden die Gastgeber alles daran setzen, dieses Verhältnis umzukehren.

Und die Voraussetzungen für die Gastgeber sind statistisch gesehen sehr positiv. Denn vor dem Aufstieg der HSG-Männer in die Brandenburgliga in der Saison 2012/13 gehörten die Spiele gegen den MTV Wünsdorf immer zu den Highlights der Saison. Letztmalig standen sich beide Vertretungen in der Spielzeit 2013/14 gegenüber. Hier gewannen die Schlaubetaler ihr Heimspiel mit 35:29. Und auch in der Saison 2012/13 hatten die Müllroser mit 32:23 die Nase vorn. Danach gab es dann keine Duelle mehr, da sich die Wünsdorfer in die Kreisliga verabschiedeten und erst in diesem Jahr wieder in die Verbandsliga aufgestiegen sind. Das aber umso bemerkenswerter, wie die gegenwärtige Platzierung verdeutlicht. Insofern gibt es also eine Fortsetzung der alten Duelle, die immer schon einen spannenden Verlauf genommen haben. Dabei wollen die Gastgeber natürlich ihre blütenweiße Heimspielweste gegenüber den Wünsdorfern behaupten, die in Müllrose noch nie gewinnen konnten. Ein überaus spannendes und sicher auch wieder emotionsgeladenes Heimspiel ist also vorprogrammiert und wird sicher viele Fans in die Schlaubetal-Halle locken.

Bereits um 16 Uhr empfängt in der A-Jugend-Kreisliga die HSG Schlaubetal-Odervorland den Neuenhagener HC. Der Müllroser Nachwuchs belegt in der Tabelle derzeit den letzten Platz mit 0:8 Punkten und hat das Auftaktspiel dieser Saison in Neuenhagen deutlich mit 22:44 verloren. Allerdings konnte sich die Mannschaft des Trainerduos Frank Zimmermann/Uwe Bannert in den vergangenen beiden Spielen deutlich steigern. Von daher wird es am Sonnabend vor allem darauf ankommen, die spielerischen Fortschritte auch im letzten Hinrundenspiel unter Beweis zu stellen und mit Herz und Leidenschaft um jedes Tor zu kämpfen.