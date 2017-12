Polizeibericht Schwedt vom 15.12.2017

MOZ

Uckermark (MOZ) Interessanter Fang im Straßengraben

Angermünde. Bundespolizisten haben am Mittwoch, gegen 21.10 Uhr, in der Angermünder Puschkinallee einen Volvo XC 60 mit Osnabrücker Kennzeichen im Straßengraben bemerkt. Der Mann (50) am Fahrzeug gab sich mal als Fahrer und Halter zu erkennen, dann leugnete er jede Teilhabe. Da es sich offensichtlich um einen Firmenwagen handelte, fragten die Polizisten schnell dort an. Kurzum: Der 50-Jährige Deutsche war nicht bekannt. Dafür stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Fahrer 1,7 Promille hat. Im Wageninneren entdeckten die Beamten noch Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen. Obendrein hat der Man keine Fahrerlaubnis.

Lastzug blockiert die Autobahn

Joachimsthal. Auf der Autobahn 11 zwischen Joachimsthal und Chorin in Richtung Berlin ist am Donnerstagfrüh, gegen 4.15 Uhr, eine Sattelzugmaschine von der Fahrbahn abgekommen und streifte etwa 40 Meter Leitplanke. Anschließend kam der Laster quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Sattelzugmaschine und Auflieger verkeilten sich. Der Fahrer blieb unverletzt. Geschätzter Schaden: etwa 35 000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme blieben die Fahrspuren gesperrt.