Vorträge über Carinhall zum Jahreswechsel

Viola Petersson

Schorfheide (MOZ) Er gilt als profunder Kenner der Schorfheide und ihrer Geschichte: Volker Knopf. Regelmäßig ist der Historiker, der im Breisgau (Baden-Württemberg) zuhause ist, in der Mark zu Gast. Um weiter zu recherchieren, um Zeitzeugen zu interviewen, um Vorträge zu halten. Vor allem über Carinhall, das Machtrefugium Herrmann Görings in der Schorfheide. Über jenen legendären Landsitz des zweiten Mannes im Dritten Reich.

2017 kommt Volker Knopf zu einer ungewöhnlichen Zeit nach Brandenburg. Erstmals ist er über Weihnachten hier - und nimmt Logis im Tagungshotel Döllnsee. Einer Herberge, deren wechselvolle Geschichte eng mit Carinhall verbunden ist. Der 68-jährige Knopf hält über die Feiertage insgesamt vier Vorträge, darunter zwei öffentliche.

Während heute Touristen, Urlauber und Gäste in das Drei-Sterne-Haus am Döllnsee kommen, um Entspannung zu finden oder an Tagungen teilzunehmen, wurde einst in der Herberge Politik gemacht. Große Politik. Auch darüber wird Volker Knopf in seinen Filmvorträgen berichten und zum Teil bislang unveröffentlichte Fotos zeigen.

Das Haupthaus des heutigen Hotels ist 1940/41 entstanden. Göring hatte es für seinen Forstmeister Willy Schade errichten lassen, weshalb es auch als Schade-Haus bekannt ist. Das Gästehaus hat - im Gegensatz zu Carinhall, das Göring 1945 hatte sprengen lassen - den Krieg relativ unbeschadet überstanden. Bis 1954 wurde das Haus von der FDJ als Jugendherberge genutzt. Danach diente es dem DDR-Staatsrat als Gästehaus - und avancierte zu einem Machtzentrum der SED-Führung. Walter Ulbricht erteilte von dort aus im Frühjahr 1961 den Befehl zum Bau der Mauer. Ironie des Schicksals: Ebenda wurde er zehn Jahre später, im Frühjahr 1971, von Erich Honecker entmachtet. Und am 1. August 1973 starb Ulbricht in Groß Dölln. Zu den späteren Gästen des Anwesens gehörte u. a. Bundeskanzler Helmut Schmidt. Honecker traf ihn dort Ende 1981.

Öffentliche Vorträge mit Volker Knopf über Carinhall: 26. und 28. Dezember, 17.30 Uhr, im Hotel Döllnsee; Eintritt jeweils 12,50 Euro