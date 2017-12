Polizeibericht Eberswalde vom 15.12.2017

MOZ

Eberswalde (MOZ) Diebe am Bernauer Krankenhaus

Bernau. Ein Zeuge hat am Mittwoch, gegen 23.45 Uhr, bemerkt, dass auf dem Krankenhausgelände in der Offenbachstraße drei Lagerhallen von Dieben heimgesucht wurden. Die Täter hatten sich an diversen Buntmetallen und Batterien für die Notstromversorgung bedient und zum Abtransport bereitgelegt. Auch einen Mercedes Vito hatten sie aufgebrochen und durchwühlt. Der Zeuge sah noch mehrere Personen flüchten, die mit zwei Fahrzeugen von Parkplätzen an der Brandenburgallee verschwanden. Obwohl sie ihr Diebesgut zurücklassen mussten, hinterließen sie einen Schaden von rund 4000 Euro.

Wildunfall mit zwei Verletzten

Rüdnitz. Aufgrund eines die Fahrbahn überquerenden Rehs ist es am Mittwoch zwischen Rüdnitz und Bernau zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 33-jährige Frau mit ihrem Mercedes gegen 6.50 Uhr aus Rüdnitz in Richtung Bernau unterwegs, als plötzlich das Reh die Fahrbahn kreuzte. Bei dem Zusammenstoß verlor die Frau die Kontrolle über den Wagen, welcher in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte der Mercedes gegen einen Jeep. Dessen Fahrer (52) musste schwer verletzt in ein Berliner Krankenhaus gebracht werden. Auch die Mercedesfahrerin erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus Behandlung fanden. Die Autos erwiesen sich als nicht mehr fahrbereit. Das Reh verendete noch an der Unfall- stelle.