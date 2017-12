Polizeibericht Bernau vom 15.12.2017

MOZ

Bernau (MOZ) Diebe auf dem Klinik-Gelände

Bernau. Ein Zeuge hat am Mittwoch gegen 23.45 Uhr bemerkt, dass drei Lagerhallen auf dem Klinikgelände in der Waldsiedlung von Dieben heimgesucht worden waren. Die Täter hatten sich an diversen Buntmetallen und Batterien für die Notstromversorgung bedient und die Sachen zum Abtransport bereitgelegt. Auch einen Mercedes Vito hatten sie aufgebrochen und durchwühlt. Der Zeuge sah noch mehrere Personen flüchten, die mit zwei Autos von Parkplätzen an der Brandenburgallee verschwanden. Auch ohne Diebesgut hinterließen sie einen Schaden von rund 4000 Euro.

Aus drei Transportern Taschen gestohlen

Wandlitz. Unbekannte haben am Mittwoch drei Transporter aufgebrochen und ausgeräumt. In der Prenzlauer Straße in Basdorf war es ein Sprinter, aus dem eine Tasche mit Portemonnaie und Elektronik verschwand.In der Wandlitzer Hauptstraße zerstörten die Täter die Scheibe der Fahrertür eines Ivecos und stahlen einen Rucksack sowie ein Handy. In der Prenzlauer Chaussee traf es wiederum einen Sprinter, bei dem ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen wurde und zwei Taschen verschwanden. Schaden: je zwischen 400 und 8000 Euro.

Bernau. Die Züge der S2 nach Bernau fahren in der Nacht zu Dienstag zwischen 22.30 und 1.30 Uhr von Marienfelde bis Bernau 7 bis 10 Minuten später.

Verkehrstipp