Andreas Wetzel

Seelow (MOZ) Bleyen/Genschmar/Schaumburg (MOZ) Unbekannte haben in den frühen Nachtstunden des Mittwochs versucht, im Ortsteil Schaumburg an der Drewitzer Straße in ein Nebengelass einzubrechen. Sie scheiterten am Tor und verschwanden unerkannt vom Grundstück. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.