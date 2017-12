Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 15.12.2017

Karin Sandow

Frankfurt (Oder) (In House) Diebe brechen zwei Keller auf

In der Nacht zu Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Lindenstraße eingebrochen. Dort öffneten sie gewaltsam zwei Mieterkeller. Aus einem stahlen sie ein silberfarbenes Herrenrad. Angaben zu gestohlenen Gegenständen aus dem zweiten Keller gibt es noch nicht. Der Gesamtschaden ist noch nicht beziffert.

Unbekannter auf Grundstück

In Neuzelle hat ein Anwohner der Bahnhofsstraße am Mittwoch gegen 17.40 Uhr einen ihm Unbekannten bemerkt, der über den Zaun auf sein Grundstück gelangt ist. Als der Grundstückseigentümer den Eindringling ansprach, flüchtete dieser, stieg in einen Kleintransporter mit einheimischem Kennzeichen und fuhr davon. Die Polizei ermittelt.

Geblitzt wird heute an der Halben Stadt in Richtung Karl-Marx-Straße.

Blitzer