Polizeibericht Freienwalde vom 15.12.2017

Karin Sandow

Freienwalde (MOZ) Drei Transporter aufgebrochen

Wandlitz. Am Mittwoch sind in Wandlitz gleich drei Transporter aufgebrochen worden. So sind aus einem Mercedes Sprinter an der Prenzlauer Straße im Ortsteil Basdorf eine Tasche mit Portemonnaie und Elektronik waren verschwunden. An der Hauptstraße zerstörten die Täter die Scheibe der Fahrertür eines Ivecos und stahlen einen Rucksack sowie in Handy. An der Prenzlauer Chaussee fehlten aus einem Mercedes Sprinter, an dem ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen wurde, zwei Taschen. Die Schadenssummen schwanken zwischen 400 und 8000 Euro.

Einbrecher scheitern am Tor

Bleyen/Genschmar/Schaumburg. Unbekannte haben in den frühen Nachtstunden des Mittwochs versucht, in Schaumburg an der Drewitzer Straße in ein Nebengelass einzubrechen. Sie scheiterten am Tor und verschwanden unerkannt vom Grundstück. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.