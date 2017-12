Die Opfer sind unter uns

Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wann immer in der jüngeren Vergangenheit Missbrauchsskandale in der Kirche oder anderen Institutionen bekannt wurden, war der Aufschrei zu recht groß. Den oft bis an ihr Lebensende traumatisierten Opfern verschaffte die öffentliche Anteilnahme zumindest ein wenig Genugtuung. Sie konnten endlich über das Erlittene sprechen.

Opfer von Kindesmissbrauch in der DDR hatten diese Chance bislang nicht. Obwohl die Übergriffe auch hier oft im Rahmen von Machtstrukturen erfolgten, gab es seit der Wende keine Aufarbeitung, die diesen Namen verdient. Dabei ist die Aktenlage gut. Und schon immer gibt es mehr als einen Anfangsverdacht, dass es in den Heimen, im Sport und in diversen Stasi-Zusammenhängen zum Missbrauch von Kindern kam.

Die jetzige Studie mit ihren erschütternden Fallbeispielen muss Anlass für weitere Untersuchungen sein. Nicht um die DDR madig zu machen, sondern um aufzuklären und den unter uns lebenden Opfern Anerkennung zu verschaffen.