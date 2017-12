FHC führt Leistungstest im Nachwuchs durch

Nico Skuldzus und Matthias Brau

Frankfurt (MOZ) Die Ausbildung im Kinder- und Jugendhandball des Frankfurter Handball Club ist bekannt für seine hohe Qualität. Regelmäßig werden die Trainingseinheiten der einzelnen Übungsleiter mit Nachwuchstrainer und FHC-Jugendwart Wolfgang Dahlmann besprochen und evaluiert. Ziel ist es, in der D-, E- und F-Jugend (Geburtenjahrgänge 2005-2011) die Entwicklung der Mädchen auf einem möglichst hohen Niveau zu fördern, um diese später an die Sportschule der Oderstadt schicken zu können.

So finden regelmäßig Tests statt, um den erreichten Leistungsstand zu überprüfen. Wolfgang Dahlmann führte einen solchen unlängst mit den Nachwuchs-Trainern Nico Skuldzus, Angelina Hintze und Mario Quast durch. Auf dem Programm standen neben Sprints über zehn und 20 Meter auch Handballweitwurf und Sprünge aus dem Stand. Die Werte geben den Übungsleitern Aufschluss über den Entwicklungsstand und wertvolle Hinweise, in welchen Bereichen Korrekturen notwendig sind und Nachholbedarf für einzelne Handballerinnen besteht. Der nächste Test soll in sechs Monaten stattfinden. Dann wird man sehen können, wie sich jede einzelne Spielerin entwickelt hat.