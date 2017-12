Premiere "Bunter Weihnachtsteller"

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Wo findet man heutzutage noch liebevoll zusammengestellte sogenannte "bunter Veranstaltungen"? An den Uckermärkischen Bühnen Schwedt kann man sie erleben, dort, wo der "Bunte Weihnachtsteller" jedes Jahr im Advent sein Glitzern versprüht.

Am Donnerstagnachmittag hat der inzwischen 39. Weihnachtsteller seine Premiere erlebt. In die Jahre gekommen ist er nicht. Die Moderatoren und Macher Renate Pick und Peter Fabers setzen auf das Motto: Die Mischung machts. Die diesjährige Ausgabe versetzt das Publikum von Anfang an in gehobene Stimmung. Dazu trägt schon das funkelnde Bühnenbild mit verpackten Geschenken, einer Showtreppe und Sternenglanz bei.

Das Publikum staunt über atemberaubende Körperbeherrschung der Akrobatin Andrea Engler am Vertikalseil. Die Zuschauer freuen sich über das Showballett der Musik- und Kunstschule Schwedt, das mal weihnachtlich und mal leicht rockig daherkommt. Und natürlich fliegen Renate Pick und Peter Fabers die Herzen zu, weil sie plaudernd durch die Show geleiten und man sich zu ihrem Hahnemann-Sketch wunderbar amüsieren kann.

Der Saal, darunter 23 fröhliche Leute aus Wolletz, feiert den Sänger Patrick Lindner. Er sorgt mit einer Charme- und Schlageroffensive für gute Laune. Seit 30 Jahren steht er auf der Bühne und ist ein echter Profi, bei dem das Publikum sich wohlfühlt. Ob bei "A Busserl" oder "Bella Italia" - das Publikum singt und schunkelt mit.

Die Pallas Show Band begleitet live die ganze Show, ist manchmal aber eine Nuance zu laut. Die Band und Schauspieler der Uckermärkischen Bühnen erweisen mit mehreren Songs dem großen Amerikaner Dean Martin ihre Reverenz. Der Entertainer wäre in diesem Jahr 100 geworden. Ubs.-Schauspieler Michael Kuczynski singt zum Dahinschmelzen und scheint Dean Martins Doppelgänger zu sein.

Das wundervoll gesungene Finale aller Mitwirkenden ist eine Ode an das klassische Weihnachten und rührt die Herzen. Mit stürmischem Beifall danken die Zuschauer diesem "Kessel Buntes der Uckermark".

Weitere Vorstellungen am 15. Dezember 15 und 19.30 Uhr, 16. Dezember 19.30 Uhr sowie 17. Dezember um 15 Uhr. Karten unter Telefon 03332 538111