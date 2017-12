Grüne fordern Baustopp

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Kurz bevor die Geschäftsführung der Flughafengesellschaft einen neuen Eröffnungstermin nennen will, fordern Brandenburgs Grüne einen Baustopp für das Hauptterminal. Fraktionschef Axel Vogel sprach sich dafür aus, das gesamte Baugeschäft in eine vom Flugbetrieb getrennte Baugesellschaft auszugliedern und diese von Bauexperten führen zu lassen.

Um keine weiteren Kosten zu verursachen sollte für das Hauptterminal ein sofortiger Baustopp verhängt werden. Danach müsste "tabulos" die Entkernung des Gebäudes geprüft werden, da die Baugenehmigung für die in den letzten Jahren eingezogenen Zwischendecken nicht gelte. "Im Extremfall kann am Ende auch der Abriss des Gebäudes und völlige Neuplanung und Errichtung durch einen Generalauftragnehmer stehen", heißt es in einer Stellungnahme Vogels. Nord- und Südpier, die als betriebsfähig gelten, könnten mit Leichtbau-Ergänzungen versehen in Betrieb genommen werden, schlägt der Grünen-Politiker vor.

Der Aufsichtsrat wird sich auf seiner Sitzung zum neuen Eröffnungstermin - vermutlich im Herbst 2020 - verständigen.