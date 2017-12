Discounter in edlem Gewand

Ansturm zur Eröffnung: An den drei Kassen in der am Morgen eröffneten Aldi-Filiale bildeten sich lange Schlangen. Die Stimmung der Kunden blieb dennoch positiv. Und am Ausgang erhielt jeder eine Aufmerksamkeit bei Vorzeigen des Kassenbelegs © Foto: Johann Müller

Josefine Jahn

Seelow (MOZ) Nach sechs Monaten steht der Neubau des Aldi-Marktes in der Diedersdorfer Straße. Mehrere hundert Seelower waren der Einladung gefolgt, viele von ihnen hatten schon vor der Eröffnung um 8 Uhr angestanden. Auf die ersten einhundert Käufer warteten Einkaufsgutscheine.

Die Warenscanner an den drei Kassen im neuen Aldi-Markt piepen am Donnerstag ununterbrochen. Ein Produkt nach dem anderen geht über die Bänder, die Kunden stehen Schlange. Trotzdem scheinen sie gute Laune zu haben, schauen während des Wartens nach den neu einsortierten Produkten. "Ein bisschen stressiger als sonst war es schon durch die vielen Menschen", sagt Pamela Bergemann. Sie wolle aber in ein paar Tagen noch einmal wieder kommen, wenn sich der Andrang etwas gelegt hat. Sie kennt noch den vormaligen Markt und sieht starke Verbesserungen. "Es ist sehr schön eingerichtet, viel übersichtlicher", lobt sie. Auch ihre Schwiegermutter Carmen Kurze urteilt positiv. "Das Obst- und Gemüseangebot ist auch besser als vorher. Der Laden wirkt moderner", findet die Seelowerin.

"Uns war es wichtig, vor Weihnachten wieder öffnen zu können", betont Verkaufsleiter Michael Frank. Er ist zufrieden, dass die Bauarbeiten nach Plan verliefen. "Wir haben das Frische-Angebot deutlich ausgeweitet, eine größere Back-Abteilung und ein besseres Obst-und-Gemüse-Angebot", zählt er die Neuerungen auf. Auf nun 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche werden die Produkte der Discounter-Kette angeboten. Im Vergleich zum vorherigen Markt sind das 400 Quadratmeter mehr.

Während das alte Gebäude abgerissen und das neue gebaut wurde, war der Markt in ein Verkaufszelt direkt nebenan untergebracht. Um das Sortiment von dort in die Regale des nun eingeweihten Marktes zu räumen, war die Filiale für drei Tage geschlossen. Das sei ein hartes Stück Arbeit gewesen, sagt Kerstin Boos, die seit 1990 in der Seelower Filiale arbeitet, seit 1993 Filialleiterin ist. "Aber wir sind ein sehr gutes Team und waren motiviert. Wir wollten unbedingt in den Neubau", erklärt sie. "Auch wir als Mitarbeiter nehmen eine Niveau-Anhebung wahr." Das kann auch Petra Fischer bestätigen, die ebenfalls seit Eröffnung der ersten Filiale in Seelow September 1990 mit dabei ist. "Ganz am Anfang gab es noch nicht einmal Butter im Sortiment", erinnert sie sich an die Zeit vor 27 Jahren. "Das ist jetzt eine ganz gewaltige Steigerung", sagt die Mitarbeiterin. Bis man sich an die neue Anordnung der Produkte gewöhnt habe, würden vielleicht noch einige Wochen vergehen. Aber bereits jetzt sei durch das Mehr an Platz eine bessere Übersicht gegeben, außerdem könne man sich in den breiteren Gängen besser bewegen. "Zum Packen und Arbeiten allgemein ist das bestens", findet Petra Fischer.

Es ist bereits die fünfte Neueröffnung des Seelower Aldi-Marktes. "Zuerst sind wir hier in eine alte Halle im Fichtenweg eingezogen", erinnert sich Michael Frank. Das Gebäude hatte einst der Meliorationsgenossenschaft gehört. Als das große Einkaufszentrum in der Diedersdorfer Straße gebaut wurde, war Aldi einer der ersten Mieter. Später wurde auf Höhe der ehemaligen Genossenschaftshalle ein neuen Gebäude gebaut. "Dann gab es einen Umzug ins Zelt und nun die Neueröffnung", schließt Frank. Ein nächstes Projekt hat er bereits im Hinterkopf - einen kleinen Anbau hinter den Backwaren-Bereich. "Damit die Auslagen von hinter befüllt werden können", erläutert der Verkaufsleiter. Erst einmal sind die Arbeiten an der Filiale aber abgeschlossen. Ein paar Bordsteine werden noch gepflaster, Rollrasen verlegt. "Das ist in der nächsten Woche fertig", sagt er zuversichtlich.