Storkower D-Mädchen Herbstmeister

Ilona Hummel und Roland Hanke

Storkow (MOZ) Acht Punktspiele, acht Siege - die Fußball-D-Juniorinnen des Storkower SC sind ungeschlagen Herbstmeister in der Landesklasse geworden. Zum Abschluss dieses Jahres setzten sie sich mit 2:1 (0:0) im Spitzenspiel bei den zweitplatzierten D2-Juniorinnen des 1. FFC Turbine Potsdam durch.

"Wir wussten vorher schon, dass es für uns kein leichtes Spiel wird", sagt SSC-Trainerin Ilona Hummel. "In der Kabine habe ich die Mädels richtig eingestellt, was dann allerdings in der ersten Halbzeit doch nicht umgesetzt wurde." Die Storkowerinnen zeigten da kein schönes Spiel, der Ball wurde nur weggeschlagen und kein vernünftiger Pass gespielt.

So ging es torlos in die Pause. Und es sollte zunächst noch schlimmer kommen: In der ersten Minute der zweiten Halbzeit gerieten die SSC-Mädchen durch das Tor von Potsdams Elena Frieden in Rückstand. "Da waren alle geschockt, aber unsere Mädels sind dann endlich aufgewacht und spielten wieder Fußball."

Und das sollte sich bezahlt machen. Erst glich Marike Dommasch aus (47.), dann erzielte Constanze Langer den Siegtreffer (51.). "Am Ende der 60 Spielminuten lagen wir uns alle in den Armen. Acht Spiele, acht Siege mit 64:5 Toren - einfach klasse", sagt Ilona Hummel. "Ein Spiel haben wir noch gegen Brandenburg Süd, was aber erst im neuen Jahr ausgetragen wird."

Dann mussten Trainerin und Begleiter auf der Heimfahrt ihr Versprechen einlösen und mit den Mädels in einem Fastfood-Restaurant essen gehen. Nun gibt es am Sonntag die Weihnachtsfeier. Das nächste Ziel ist am 13.Januar die Futsal-Landesmeisterschaft.