Kreis treibt Wohnungsbau voran

Burkhard Keeve

Oberhavel (OGA) Der Landkreis Oberhavel will den kommunalen Wohnungsbau weiterentwickeln. Ausgelöst durch die Flüchtlingsankünfte war der Kreis, um Unterkünfte zu schaffen, erstmals als Bauherr aufgetreten. Jetzt wird ein neuer Weg eingeschlagen.

In der nächsten Phase will der Landkreis nicht mehr selbst bauen, sondern gemeinsam mit Städten und Gemeinden Wohnungsbaugesellschaften gründen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das kündigte Landrat Ludger Weskamp (SPD) am Mittwoch auf dem Kreistag in Oranienburg an. Die Idee dahinter: Der Kreis bietet seine Liegenschaften in den Gemeinden für den gemeinsamen kommunalen Wohnungsbau an.

"Wir wollen beim Wohnungsbau nicht als Konkurrenz zu den Städten und Gemeinden auftreten, sondern grundsätzlich gemeinsam handeln", sagte Weskamp. Aktuell sei der Kreis in "intensiven Gesprächen" mit der Stadt Hohen Neuendorf. "Wir sind dabei, den Entwurf einer Kooperationsvereinbarung für eine gemeinsame Wohnungsbaugesellschaft abzustimmen", so der Landrat am Mittwoch. Zudem gebe es Gespräche über eine mögliche gemeinsame Wohnungsbaugesellschaft mit dem Mühlenbecker Land. Ebenso würden Gespräche mit Oranienburg und Hennigsdorf stattfinden. Dort sei zum Beispiel Platz für neue Wohnungen in Lehnitz und Stolpe-Süd.

Weskamp: "Diese Phase gelingt nur mit den Städten und Gemeinden. "Wir wollen so den begonnenen Prozess verstetigen." Ziel sei es, gemeinsam bezahlbaren Wohnraum anzubieten und weiterzuentwickeln. Schon zum März-Kreistag soll die erste Kooperationsvereinbarung - in diesem Fall mit Hohen Neuendorf - unterschriftsreif sein.

Vor dem Hintergrund dringend benötigter Asylunterkünfte hat der Landkreis mehr als 100 Wohnungen geschaffen. In Lehnitz sind 70, in Oberkrämer 16 und in Glienicke 18 Wohnungen entstanden. Ein Drittel aller Wohnungen ist sozial angepasst und damit preisgünstig, der Rest wird zu ortsüblichen Mieten angeboten. (Kommentar Seite 2)