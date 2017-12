Vize-Landrat geht in Rente

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Tränen der Rührung nicht nur bei der Hauptperson, minutenlanger Beifall und gute Wünsche von zahlreichen Weggefährten: Carsten Bockhardt (61) ist am Donnerstagvormittag als Vize-Landrat und Erster Beigeordneter verabschiedet worden.

Beinahe 16 Jahre lang war Carsten Bockhardt die unangefochtene Nummer 2 in der Führungsriege der Kreisverwaltung. Und dabei, das haben bei seiner Verabschiedung alle Grußredner hervorgehoben, ein Vorbild an Loyalität, Zuverlässigkeit und Gestaltungswillen, den insbesondere ein Grundsatz geprägt habe: "Zuerst kommt der Barnim!"

Vor der Wende hat er auf dem Bau gearbeitet und studiert, danach war Carsten Bockhardt der erste Amtsdirektor von Panketal, seit 2002 hat er als Vize-Landrat und Beigeordneter in der Verantwortung gestanden.

Seit diesem Sommer kämpft sich der Zepernicker mit der ihm eigenen Energie ins normale Leben zurück. Noch immer ist Carsten Bockhardt von den Folgen eines schweren Schlaganfalls gezeichnet und kann längere Strecken nur im Rollstuhl bewältigen. Wie oft in seinem Berufsleben geht es ihm auch beim Gesundwerden nicht schnell genug. "27 Jahre lang habe ich aufrecht und aus einer Position der Stärke heraus zu Ihnen gesprochen, heute ist mein Blickwinkel ein etwas anderer", sagte die scheidende Barnimer Führungskraft in einem bewegenden Rückblick auf seine politisch aktive Zeit, die er seit 1991 als CDU-Mitglied mitgeprägt hat. Es sei eine seiner schwersten Entscheidungen gewesen, sich selbst einzugestehen, dass er nicht mehr die Kraft habe, seine berufliche Tätigkeit so ausüben, wie es sein Anspruch sei und wie es andere zu Recht von ihm erwarten würden. "Doch es ist nur ein Gebot der Fairness, mich nicht erneut um eine weitere Wahlperiode zu bewerben", betonte Carsten Bockhardt - und die mehr als 120 geladenenen Gäste, unter ihnen Brandenburgs CDU-Vorsitzender Ingo Senftleben, frühere und aktuelle Kreistagsabgeordnete der unterschiedlichsten Fraktionen, Bürgermeister und Amtsdirektoren, applaudierten ihm nicht nur für dieses ehrliche Bekenntnis, sondern vor allem für sein Lebenswerk, das den Barnim vorangebracht habe.

Barnims Landrat Bodo Ihrke (SPD), der selbst nach 28 Jahren an der Spitze der Kreisverwaltung im Mai 2018 seinen Abschied nehmen wird, hob die von gegenseitigem Vertrauen und Respekt erfüllte Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Vize hervor. "Manche haben uns als altes Ehepaar bezeichnet, bei dem der eine einen Satz beginnt und der andere ihn beendet", sagte er. Um die Beharrlichkeit des Scheidenden zu beschreiben, berichtete der Landrat von einer Kreistagssitzung 1998, bei der es um die Verteilung der Gelder aus der Investitionspauschale gegangen sei. Da habe Carsten Bockhardt, damals noch Amtsdirektor, um Rederecht gebeten und dann eine halbe Stunde lang den Untergang von Zepernick an die Wand gemalt, falls das Projekt der Turnhallensanierung nicht berücksichtigt werde. "Am Ende hat er die Mittel bekommen, obwohl dies zunächst nicht so gedacht gewesen war", blickte der Landrat zurück. Nur einmal habe Carsten Bockhardt das berufliche Miteinander beenden wollen, als er sich 2006 für die CDU in den Bürgermeister-Wahlkampf in Eberswalde gestürzt habe. "Ich bin froh, dass er in diesem Fall nicht siegreich war: Erstens hat Eberswalde damals einen tollen Bürgermeister bekommen. Und zweitens habe ich meinen mir wertvollsten Mitarbeiter behalten dürfen", sagte Bodo Ihrke.

Vor elf Jahren hatte es der scheidende Vize-Landrat und Beigeordnete bis in die Stichwahl geschafft, bei der er Friedhelm Boginski (FDP) unterlag, der immer noch die Amtsgeschäfte in der Barnimer Kreisstadt führt. "Ich habe nie, auch später nicht, einen so fairen und so ehrlichen Mitbewerber kennengelernt", hob das Eberswalder Stadtoberhaupt hervor. Carsten Bockhardt sei zudem hoch anzurechnen, dass er auch als Zepernicker stets wohlwollend auf die Kreisstadt geblickt habe. "Das fällt ja bis heute manchem Niederbarnimer schwer", sagte Friedhelm Boginski. Er werde die konstruktiven Gespräche mit dem Dezernenten für Kreisentwicklung, der Carsten Bockhardt ja gewesen sei, stark vermissen.

Zu den persönlichsten Geschenken, die dem scheidenden Vize-Landrat und Beigeordneten überreicht worden, gehörte ein Trikot, auf dem "Ehrenfahrer der Tigerradtour" steht. Auf diese Weise haben Zoodirektor Bernd Hensch und seine Mitstreiter vom Organisationsbüro der Benefizfahrt Dankeschön dafür gesagt, dass Carsten Bockhardt seit 2005 fast jedes Mal selbst in die Pedalen getreten ist, um den Zoo zu unterstützen. "Ich werde wieder Fahrrad fahren", kündigte der Geehrte entschlossen an.