Prävention mit musikalischer Begleitung

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Unterricht der anderen Art haben am Donnerstag 185 Schüler der Kollwitz-Grundschule und 60 Schüler der Laurentiusschule im Kurtheater erlebt. Dort musizierte das Polizeiorchester unter Leitung von Christian Köhler. Im Repertoire hatten die 45 Musiker zwei Schüler-Präventionsstücke: "Ein ganz besonderer Tag" für die jüngeren und "Emil und die Detektive" für die älteren Jungs und Mädchen. Gerade letzteres Stück erfreue sich seit der Uraufführung im Juni 2014 großer Beliebtheit, sagte Christian Köhler gegenüber dieser Zeitung. Die Musik sei eigens zur Geschichte von Erich Kästner von Guido Rennert komponiert worden. "Und wir freuen uns, dass wir noch vor Weihnachten hier in Bad Freienwalde spielen können", so Christian Köhler.

Die Schüler lauschten für knapp eine Stunde nicht einfach nur der Musik, sondern fühlten sich hineingezogen in die Geschichte und beantworteten zwischendurch immer wieder Fragen zum richtigen Verhalten unter anderem bei Diebstahl oder im Umgang mit Fremden.