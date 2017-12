Puppen erwachen zum Leben

Patrizia Czajor

Frankfurt (Oder) (MOZ) Jeden Tag ein Türchen öffnen, das ist Alltag im Advent. Die Märkische Oderzeitung schaut in diesen Tagen hinter Türen, die für neugierige Blicke sonst verschlossen bleiben. Heute geht es ins Theater des Lachens.

Während Schauspieler mit ihrem Körper arbeiten, sind Puppenspieler von ihren Requisiten abhängig. Irene Winter gefällt das, denn mit ihren Figuren habe sie physikalisch viel mehr Möglichkeiten. "Sie können zum Beispiel fliegen", betont die Schauspielerin und trägt im Umkleideraum vor der Spiegelwand noch ein wenig Rouge auf. Hinter ihr auf dem Kleiderständer hängt bereits das weiße, lange Kleid und der zottelige Heiligenschein, in dem die 62 Jahre alte Puppenspielerin sowie ihre Kollegin Christine Müller gleich auf der Theaterbühne die Geschichte des kleinen Weihnachtsmannes erzählen werden. Unter den Kleidern stehen Ballettschuhe und Kothurnen - Schuhe mit besonders dicker Sohle. "In einigen Stücken müssen die Schauspieler größer erscheinen", erläutert Irene Winter.

Doch in dem Weihnachtsstück, das an diesem Vormittag im Theater des Lachens vor einem jungen Publikum aufgeführt wird, stehen nicht die beiden Darstellerinnen im Mittelpunkt der Handlung. Der Star des Abends ist der kleine Weihnachtsmann, dem der Erzählung nach aufgrund seiner Größe verboten wird, Geschenke zu verteilen. Die Herausforderung beim Puppenspiel ist laut Irene Winter, die Figuren lebendig werden zu lassen. "Es ist ja eigentlich totes Material", sagt die Schauspielerin, die seit zehn Jahren fest am Theater des Lachens angestellt ist.

Bis der zu klein geratene Weihnachtsmann aus der Buchvorlage hingegen zu einer Puppe und schließlich auf der Bühne in den Händen von Schauspielerin Christine Müller lebendig werden konnte, mussten sich die Schauspieler, der Regisseur sowie Puppenbauer darauf einigen, wie der Held überhaupt aussehen soll. "Dabei haben wir nicht einfach die Buchvorlage eins zu eins übernommen", erzählt die 38-jährige Schauspielerin. Die Puppe habe zwar diesen aus der Illustrierung des Buches bekannten gedrungenen Körper, aus dem der Kopf herausgucke. Anders ist laut Christine Müller hingegen die spitze Nase, über die sie sich zunächst selbst gewundert habe. "Ein Versuch der Ausstatterin, ihn nicht zu niedlich zu machen", glaubt sie. Bei der Konstruktion der Puppe sei außerdem beachtet worden, dass sie in dem Weihnachtsstück häufig auch ohne das Zutun des Puppenspielers auf der Bühne stehen müsse. "Sonst wäre die Lebendigkeit dahin", schildert Christine Müller. Dafür sorgten etwa auch die spitzen Stiefel.

Bei einigen Requisiten haben die Darsteller ausnahmsweise auch selbst Hand angelegt. Das ist untypisch, kommt aber vor, wenn die Ausstatter nicht genug Zeit haben, wie Christine Müller erläutert. Also hätten sie und ihre Kollegin die Stockpuppen, welche die Schar der großen Weihnachsmänner repräsentiere, zusammengebaut. "Und uns nebenbei ein bisschen mit Physik und Hydraulik beschäftigt", sagt sie.

Kurz bevor Theaterpädagogin Gundula Wolk die Tür des Saals für das Publikum öffnet, prüfen die Darstellerinnen - schon in die weißen Kleider gehüllt - ob hinter dem Pult, von dem aus sie ihre Puppen hervorziehen, alle Requisiten an ihrem Platz sind. Einige der Tiere, die dort unten verstaut sind, hätten die Schauspielerinnen sogar aus dem privaten Gebrauch beigesteuert. Das Eichhörnchen hat etwa Irene Winter mitgebracht, andere habe ihnen das Weite Theater aus Berlin, mit dem das Theater des Lachens kooperiert, ausgeliehen. Ein rot glitzerndes Reh aus einer Schaufensterdekoration hat es laut Christine Müller noch ganz spontan in das Weihnachtsstück geschafft. "Dadurch, dass es größer ist als die anderen Tiere, sprengt es die Form etwas auf", erläutert sie. Und sorge für etwas Weihnachtsstimmung.

Als die Kinder in den abgedunkelten Zuschauersaal stürmen, glitzern an den Wänden Sternenlichter. Ein Scheinwerfer deckt die Bühne in ein winterliches Blau, der Umriss eines Weihnachtsdorfes wird an die Leinwand projiziert und die beiden Weihnachtsengel beginnen zu erzählen.