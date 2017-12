Aldi-Markt eröffnet am Montag

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (gro) Der Discounter Aldi Nord eröffnet am Montag seine neue Filiale in der Berliner Chaussee. Um 8 Uhr werden in dem Markt, der direkt am Spitzkrug-Multi-Center (SMC) entsteht, die ersten Kunden begrüßt. Die Bauleute haben in den vergangenen Wochen nicht nur tagsüber, sondern auch nachts an der Fertigstellung gearbeitet. Und während draußen und im Technikbereich noch fleißig gewerkelt wird, werden im Inneren bereits die ersten Waren in die Regale eingeräumt.

Der Markt hat eine Gesamtfläche von 1000 Quadratmetern und ist damit deutlich größer als die bisherige Filiale auf der anderen Straßenseite der B 112. Bauherr ist die Real-Projektbau GmbH Chemnitz. Im April war mit den Erdarbeiten auf dem Areal, das nicht zum SMC gehört, begonnen worden. Die Stadtverordneten hatten den Bauplänen im Februar 2016 zugestimmt.

Wie Aldi Nord mitteilte, werde in dem Neubau nicht nur ein neues Licht- und Farbkonzept umgesetzt. Das Angebot werde ebenfalls erweitert. So werde es neu ein Regal mit frischen Fertiggerichten, Smoothies, gekühlten Getränken und vorgeschnittenen Salaten geben.

Die bisherige Aldi-Filiale in der Straße Eisenwerk wird am Sonnabend um 20 Uhr geschlossen. Für diese Immobilie wird nun ein neuer Nutzer gesucht.