Wölfe in Stechlin gesichtet

Sandra Jütte

Menz (GZ) Die Wolfspopulation in Brandenburg ist in den vergangenen zehn Jahren rasant gestiegen. Bisher sind die Raubtiere hauptsächlich im Süden verbreitet. Vermehrt bekommt der Wolfsbeauftragte für Oberhavel und Ostprignitz-Ruppin, Robert Franck, aber auch hier Meldungen über Begegnungen mit Isegrimm.

Anfang Dezember kamen diese mehrfach aus dem Raum Stechlin. Bürger in Menz, Neuglobsow und Burow berichteten unabhängig voneinander, einem oder sogar zwei der wilden Tiere in nächster Nähe und auch tagsüber begegnet zu sein. "In Oberhavel ist die Lage aber noch entspannt", stellt Robert Franck klar, der das Vorkommen der Tiere auch für den Landesjagdverband beobachtet und dokumentiert. Er verweist auf eine Karte des Landesumweltamtes, die zeigt, dass fast alle der in Brandenburg heimischen Rudel im Süden leben. Im Norden sind einzig eine Gruppe in der Kyritz-Ruppiner Heide bekannt sowie Einzeltiere an der Grenze der Prignitz zu Mecklenburg-Vorpommern. Aus diesen Regionen würden auch weit mehr Hinweise eingehen, als es jetzt aus Stechlin, verdeutlicht der Wolfsbeauftragte.

Ablesbar sei eine vermehrte Population zudem an der Zahl der auf Autobahnen verunglückten Tiere. Auch hier konzentrieren sich die Fälle im Süden. "Die Schnellstraßen sind bisher wohl eine Grenze für die Wölfe gewesen", vermutet Robert Franck. Da die Zahl der Raubtiere aber seit zehn Jahren in Brandenburg rasant steige - die Zuwachsrate liegt laut dem Experten bei 30 Prozent - geht er davon aus, dass es in vier Jahren im Norden ähnliche Vorkommen geben könnte.

Bereits jetzt ist Brandenburg mit 30 Reviergebieten das Bundesland mit den meisten freilebenden Wölfen. Je weiter verbreitet die Räuber sind, desto häufiger kämen auch Übergriffe auf Nutztiere vor. "Im Bereich Gransee wurde bisher aber nichts gemeldet", betont Franck. Zur Prävention empfiehlt er insbesondere privaten Haltern beispielsweise die Installation eines Elektrozaunes. "Das ist wirksam, aber auch keine hundertprozentige Sicherheit. Das Beste ist, die eigenen Tiere nachts möglichst einzusperren."

Ihre Beute - Schalenwild wie Hirsche, Rehe, Wildschweine und Mufflons - jagen Wölfe sonst gerne im Wald. Ein Problem für Jäger, wie Robert Franck sagt. "Er bringt das Wild durcheinander. Es wird dann vorsichtiger, aber auch aggressiver. Das erschwert die Bedingungen für die Jagd." Auch deshalb sieht er die lokale Politik in der Pflicht klarer Regelungen. Derzeit wird in Potsdam sowohl an einem neuen Management-Plan gearbeitet als auch über eine Verordnung nachgedacht, die regelt, wann Problemtiere abgeschossen werden dürfen. Einen Angriff auf Menschen habe es bisher jedoch nicht gegeben, stellt Franck klar. "Aber der Wolf ist nicht scheu, sondern eher neugierig." Daher sei es sinnvoll, bei einer Begegnung - Wölfe nutzen gerade für Wanderungen Straßen und Wege - nicht wegzurennen und auch nicht den Helden zu spielen. "Am besten ist es, laut zu sprechen und sich bemerkbar zu machen. Und Hunde sollten unbedingt angeleint werden", sagt der Jäger.

Für das Monitoring der Wolfsvorkommen ist Robert Franck auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. "Hilfreich ist ein Foto mit Größenvergleich, insbesondere bei Spuren." Denn der Abdruck eines Wolfes unterscheide sich nur in der Größe von der eines Hundes. Zudem spiele auch die Umgebung eine Rolle.

Kontakte: Beobachtungen an robert.franck@rhintour.de; Hotline für Übergriffe: 0172 5641700