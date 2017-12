Weihnachtsmarkt eröffnet

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Der Bernauer Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Mit einem Programm aus Liedern und Gedichten, das die Kinder der Kita Angergang auf der Bühne bestens vorbereitet und mit viel Freude vortrugen, hat das viertägige Ereignis auch ohne Schnee begonnen. Der Bernauer Weihnachtsmann sorgte sogleich für die erste Bescherung auf dem Markt. Weihnachtselfe und zwei Weihnachtsengel halfen ihm dabei und übergaben den kleinen Künstlern kuschlige Tiere.

Wer in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt besucht, dem wird natürlich auch die Baustelle am oberen Ende der Bürgermeisterstraße auffallen, die sich gegenwärtig noch als Brache präsentiert. "Beim nächsten Weihnachtsmarkt werden wir hier schon den Rohbau für das neue Rathaus sehen", sagte Bürgermeister André Stahl (Linke) bei einem Rundgang entlang der Stände und Präsentationen. "Wir sind dabei, die Stadt schick zu machen und werden das Bauvorhaben sicher gemeinsam überstehen."

Dass dies in der Weihnachtszeit gelingt, dazu wird sicherlich das abwechslungsreiche, mal besinnliche, mal bunte Programmangebot in der Innenstadt beitragen (siehe auch Seite 18). Zur groben Orientierung dient der Hinweis, dass rund um die St. Marienkirche der eher etwas besinnlichere Teil mit erlesenem Kunsthandwerk, den Briganten, einem Schmied, der sein Handwerk ausübt, und mit einer Märchen- und Lesejurte angesiedelt ist. Auf dem Marktplatz mit Mini-Achterbahn und traditionellen Fahrgeschäften kommen vor allem Kinder auf ihre Kosten. Die Brauerstraße mit der großen Bühne und die Bürgermeisterstraße laden zum Schlenkern und Stöbern an den Ständen und in den Geschäften ein. Und wer sich auf das Eis wagen will, findet den Weg zur Eisbahn der Stadtwerke an der Breitscheidstraße, indem er der Sternbeleuchtung folgt.