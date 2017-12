Strom wird billiger

Thomas Pilz

Zehdenick (GZ) Die Preise bleiben stabil bei den Stadtwerken Zehdenick - und die Stromkunden können sich für 2018 sogar über teils spürbare Senkungen ihrer Kosten freuen. So lautet das Fazit der Bilanz-Pressekonferenz am Donnerstag in der Elisabeth-Mühle.

Die frohe Botschaft konnte Jacqueline Mikat, Leiterin Vertrieb/Kundenservice, überbringen. In allen Netzgebieten der Stadtwerke werden nach ihren Worten die Strompreise gesenkt, allerdings vor allem außerhalb des Kernstadt-Gebietes. 25,54 Cent pro Kilowattstunde kostet der Strom kommendes Jahr im Zehdenicker Kerngebiet, wobei die Grundgebühr 118,06 Euro im Jahr beträgt. Deutlich spürbar ist die Preissenkung für 2018 außerhalb des Kerngebiets. Pro Kilowattstunde werden zwar 27,76 Cent verlangt, die Grundgebühr sinkt aber auf 102,95 Euro.

"Wir freuen uns, dies zu ermöglichen", so Stadtwerke Chef Uwe Mietrasch, "denn wir hatten erst die Befürchtung, dass allgemein Strompreise von 30 Cent und mehr pro Kilowattstunde fällig werden." Wichtige Weichenstellungen seien aber beim Bund erfolgt. Die sorgen dafür, dass nicht allein die fünf neuen Länder Kosten der Energiewende, sprich für Netzausbau tragen oder auf Investitionen in erneuerbare Energien sitzen bleiben, sondern nun alle Bundesländer beteiligt sind.

Die Netzentgelte, die die Stadtwerke an die Netzbetreiber zahlen müssen, erhöhen sich zwar beim Gas, die Erhöhungen werden aber nicht weitergereicht. "Denn wir verstehen uns als regionales Unternehmen", erklärte Mietrasch. Wie Jacqueline Mikat erläuterte, wird ein Preis von 5,14 Cent pro Kilowattstunde fällig, wobei die Jahresgebühr 158,79 Euro beträgt. 15 Prozent der Stadtwerke-Kunden wohnen außerhalb des eigenen Netzgebietes, und dort könnten die Preise so gesenkt werden, dass Abnehmer um die 100 Euro günstiger kommen als bisher. Verständlich wird die Politik der Stadtwerke Zehdenick vor allem bei einem Blick auf die Anschlusskosten für Neukunden pro Grundstück, die fallen im kommenden Jahr von 1065 Euro brutto auf 790 Euro brutto.

Stabil sind auch weiterhin die Preise beim Wasser, wo sich seit 2009 nichts mehr geändert habe. In einigen Bereichen fallen sie sogar - sofern Werksausschuss, der Aufsichtsrat der Stadtwerke, und die Stadtverordneten dem in Kürze zustimmen. "Die günstigen Bedingungen sind darauf zurückzuführen, dass die Kunden wieder mehr Wasser verbrauchen", merkte Mietrasch an.

Dennoch müssen auch die Stadtwerke kommendes Jahr Geld in die Hand nehmen, um Anlagen zu erneuern oder Investitionen zu realisieren. Unmittelbar bevor steht zum Beispiel eine Investition in das Klärwerk an der Siedlung II. Weil sich die Technologie im Rahmen der Bekämpfung von Geruchsbelästigung bewährte, wollen die Stadtwerke nun auch den zweiten Schlammstapel-Behälter dauerhaft abdecken - mit einem glasfaserverstärkten Kunststoff-Deckel. Damit habe man in den vergangenen sechs Jahren hinsichtlich des ersten Behälters gute Erfahrungen gemacht. Der Deckel mit 18 Meter Durchmesser wird kommende Woche geliefert - 24 Segmente und ein Mittelring. Dann beginnt die Montage. Kostenpunkt: 100 000 Euro.