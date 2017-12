Holger Grahls Lebenstraum

Restaurant? Café? Zirkus? - Alles das und vieles mehr soll das Hogarts in Hoppegarten an der Rennbahnallee werden. Fans von Dingen aus den 1950er- und 1960er-Jahren finden im Freien und in der ehemaligen Karussellhalle jede Menge Hingucker. © Foto: MOZ/Gerd Markert

Margrit Meier und Dirk Schaal

Hoppegarten (MOZ) Hogarts - steht in großen Buchstaben über der ehemaligen Karussellhalle des Zirkus-Winterquartiers an der Rennbahnallee. Was dahinter steckt: Die Märkische Oderzeitung hat sich dazu mit Eigentümer Holger Grahl getroffen.

Schaukelschiffe hängen auf der Terrasse. Dort steht auch eine Litfaßsäule, beklebt mit einem Plakatemix von "Frühstück bei Tiffany" bis zu Zirkusaufführungen. Im Vorgarten stehen alte Gasflammen, die aus der Stalinallee stammen. Die Gehwegplatten hat Holger Grahl vom Neuen Palais in Potsdam und die Stühle und Tische (riesige Kabeltrommel) im Freien stammen aus dem Köpenicker Funkwerk. Das kunterbunte Sammelsurium, das aber dennoch durchdacht wirkt und fasziniert, setzt sich im Inneren fort.

Da betritt der Besucher das künftige Café und stößt dort auf Tierfiguren, nicht zu viele, nur hier und da. Es ist der Hinweis, sagt Immobilienfachmann Holger Grahl, auf das, was es hier alles mal gab: Zirkus mit Artisten und Tieren. An Nierentischen nimmt der Gast Platz - etwa für 50 ist der Raum geeignet. Eine originale Musikbox aus Amerika ist passend drapiert. Irgendwie bekommt man Lust, weiter zu schauen. Und wird an jeder Ecke fündig. Von den alten Bakelit-Steckdosen bis hin zu den Toiletten. Dort entdeckt man große Friseurwaschbecken und Spiegel aus Omas Zeiten, die auch den Toiletten stilecht den richtigen Schliff geben. Auch die Garderoben stammen aus den 1950er- und 60er-Jahren. Hier gibt es nichts von der Stange.

Für diese Zeit, bekennt Holger Grahl, hat er eine Affinität, eine Sammelleidenschaft entwickelt - sowohl auf Flohmärkten als auch bei Online-Auktionen. "20 Jahre lang war ich auf der Suche nach einem solchen Objekt und bin glücklich, dass ich es gefunden habe und nun entwickeln kann", sagt der sympathische Mann. Und damit nicht genug, auch seine Mannschaft, die künftig das Hogarts betreibt und in einiger Zeit auch das Restaurant Staatsburger, ist handverlesen und reicht bis hin zu Meisterköchen.

Im Staatsburger kreiert Holger Grahl einen ironischen Mix, denn dieses Wort muss man englisch aussprechen und kommt dann zum Staatsbürger. "Die Gäste werden deshalb an den Wänden neben dem gotischen Fenster und auf dem Kamin auch eine Büste von Wilhelm Pieck finden, der war ja auch ein Staatsbürger", sagt Grahl.

Ab Januar, hofft er, kann er offiziell das Café eröffnen, das dann täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet sein soll. Frühstück bekommt man hier, aber auch leichte Kost von der Wildsuppe bis zum Frozen Joghurt. "Was mir hier in der Gegend fehlt, ist genau so ein Café, eines, wo man sich willkommen fühlt, wo das Ambiente stimmt, wo man liebevoll bedient wird", sagt Grahl.

Neben dem Restaurant, wo es auch eine Künstlerloge geben soll, in der leise und fein Musik gemacht wird, samt Bar und Café, plant Holger Grahl auch 32 Apartments, also ein Hotel, die die Gäste gern nach einer Familien-Feier, denn die werden in der Karussellhalle möglich sein, buchen können. Aber all das wird nun in den kommenden Monaten nach und nach entstehen. Holger Grahl will sein Traum-Objekt in Ruhe entwickeln und ausbauen.

Und dazu gehört auch, dass es einen Antikmarkt geben soll. Gleich nebenan zwischen dem Hogarts und dem neuen Eigenheimgebiet, das er in den vergangenen Monaten auf den Weg gebracht hat, steht die Manege. Dort möchte er Interessenten die Möglichkeit geben, ihre schönen, alten Sachen anzubieten. Parkplätze gibt es ausreichend wie auch Interessenten, weiß Holger Grahl, der so manchen seiner Schätze nun selbst präsentieren kann. Von einem alten Karussell stammen auch die Pferde, die einmal als Trio auf dem Dach des Hauses thronen werden. "Für eine Quadriga wie auf dem Brandenburger Tor reicht es leider nicht", sagt Grahl augenzwinkernd.

Neben der Halle soll ein Gewächshaus entstehen. "Da geht der Koch rein und pflückt frische Kräuter für die Küche und wird dabei sicher von den Gästen neugierig befragt", sagt der Inhaber mit seinen Gedanken schon ein Stück weit in der Zukunft. Noch bevor man die Frage nach den Kosten dafür stellen kann, fügt er hinzu: "Es ist so ein Lebenstraum, für den ich Jahrzehnte gearbeitet habe. Vielleicht trägt sich es ja alles gar nicht, aber es ist mir es wert."

Und woher stammt nun der Name Hogarts? "Ach", winkt Holger Grahl ab, "das überlasse ich jedem selbst, das kann eine Abkürzung für Hoppegarten sein, aber auch mein Name kommt darin vor", lacht er.

Übrigens, wer sich vorstellen kann, freundliche Bedienung im Hogarts zu werden, der kann sich bei Holger Grahl bewerben: Tel. 0172 7999999.