Blumenthals Themen: Kitas und Kultur

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) Die CDU will den nächsten Bürgermeister stellen und schickt dazu bei den Wahlen am 25. Februar Stephan Blumenthal ins Rennen. Der 37-jährige Beamte im Finanzamt Eberswalde hat sich bislang mit öffentlichen Auftritten zurückgehalten. Seine derzeitige Arbeit fokussiere sich auf die Mitwirkung im Stadtverband und zudem auf seine Webseite www.blumenthal-strausberg.de mit dem thematischen Adventskalender, hat er erklärt.

Nach zahlreichen Gesprächen, in denen er "viel Zuspruch erfahren habe", haben sich einige Themen herauskristallisiert, auf die er ein Hauptaugenmerk legen wolle. Der Diplomfinanzwirt nennt da zuallererst den Bereich Kitas. Trotz verschiedener Bemühungen reichen seiner Ansicht nach die Plätze nicht aus. "Da muss künftig mehr getan werden", findet der CDU-Kandidat. Und auch der Betreuungsschlüssel müsse weiter optimiert werden.

Zweiter wichtiger Punkt ist Blumenthal die Kultur. Die Chancen und Möglichkeiten, die der Kulturpark als Ort für Feste und große Veranstaltungen biete, seien noch längst nicht erschöpft. Gleiches gilt nach seiner Einschätzung für die Kleinkunst. "Da muss die Stadt mehr helfen", findet der CDU-Kandidat. Er denkt beispielsweise an die wenig rühmliche Geschichte des Ballsaals. Ideen seien gefragt, jeder könne sich da einbringen, sagt er. Und der Bürgermeister könne und müsse da durchaus stärker mitwirken. Stephan Blumenthal erinnert an die vielfältigen Kulturveranstaltungen in Neuenhagen und Petershagen-Eggersdorf.

Neben weiteren Themen liegen Blumenthal auch die Hallenschließzeiten in den Ferien am Herzen. Er selbst ist mit Unterbrechungen seit etwa 20 Jahren Mitglied der Abteilung Basketball des KSC - nicht Baseball, wie hier mal zu lesen war.

Hilfestellung erhält Blumenthal naturgemäß vom Vorsitzenden der CDU-Fraktion Daniel Krebs. Die von Krebs angesprochene gute Zusammenarbeit mit der SPD-Fraktion wird aber nicht in Unterstützung der Bürgermeisterambitionen von Stephan Blumenthal münden. Die Sozialdemokraten zwar bleiben dabei, dass sie zur Wahl am 25. Februar keinen eigenen Kandidaten aufstellen werden. Die CDU-Hoffnungen, gemeinsam ihren Mann zu stärken, erfüllen sich allerdings nicht. Auf ihrer jüngsten Sitzung hat die Ortsgruppe nun entschieden, dass sie die Wiederwahl vom Bürgermeisterin Elke Stadeler unterstützen wird. Das hat Nick Reinking der MOZ bestätigt.

Neben Stephan Blumenthal, bewerben sich Amtsinhaberin Elke Stadeler, Birgit Bärmann, Patrick Hübner und Thomas Frenzel um den Chefsessel im Rathaus.