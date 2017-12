Dallgower Etat wird erst 2018 verabschiedet

Patrik Rachner

Dallgow-Döberitz (MOZ) Die Beratungen zum Haushalt der Gemeinde Dallgow-Döberitz werden erst im kommenden Jahr stattfinden. Verabschiedet werden kann der Etat damit frühestens im Januar oder aber im Februar 2018, was wahrscheinlich sei, wie Bürgermeister Jürgen Hemberger (Freie Wähler) betonte. "Wir schaffen es dieses Jahr nicht mehr. Wir haben in der Kämmerei einen zu hohen Krankenstand", sagte er.

Noch muss also gerechnet werden. Kleinere Eckdaten stehen bereits fest, nicht aber das Gesamtvolumen des Etats. Und. "Es wird sehr, sehr schwer, den Haushalt auszugleichen", wieder Verwaltungschef mit Nachdruck meinte. Das liegt wohl auch an dem enormen Investitionsaufkommen. In 2018 stehen schließlich zahlreiche Bauprojekte an, die haushalterisch "ins Kontor schlagen", so Hemberger. "Wir müssen uns anstrengen."

Bekanntermaßen gehört die Schul- und Horterweiterung dazu. Bis zu sieben Millionen Euro werden dafür im Haushalt verankert. Der Bau der neun Kitas wird auch mit Millionen zu Buche schlagen. Weiterhin wird sich das neue Feuerwehrgebäude in Seeburg mit veranschlagten rund 1,5 Millionen Euro im Haushalt wiederfinden, nicht zu vergessen das Rathaus, das insgesamt rund fünf Millionen Euro verschlingen wird. "Ich hoffe, wir können es im April offiziell einweihen", so der Verwaltungschef. Weil dann auch Feierlichkeiten anstehen, verzichtet die Gemeinde Anfang des kommenden Jahres übrigens auf einen Neujahrsempfang, auch vor dem Hintergrund der sonst anfallenden Kosten.