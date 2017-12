140 Jahre backen und beten

Klaus D. Grote

Oranienburg (OGA) Pünktlich zum runden Firmengeburtstag eröffnet die Bäckerei Plentz ein neues Caféhaus in der Breiten Straße. Schräg gegenüber eröffnete Carl Plentz vor 140 Jahren die erste Backstube. Sein Urgroßenkel Karl-Dietmar Plentz lädt aus diesem Anlass heute zu einem Empfang in Oranienburg ein.

Carl Plentz kam aus Peitz im Spreewald nach Oranienburg, wo er seine große Liebe getroffen und geheiratet hatte. In der Heimat, dem Ort der großen Karpfenteiche, war die Familie über Generationen mit dem Fischen beschäftigt. "Der Name Plentz ist auf das Wort Plötzenfischer zurückzuführen", erklärt der Nachfahre und heutige Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz. Sein Urgroßvater habe damals noch einen guten Freund aus Peitz mitgebracht: Den Tischlermeister Paeske, der in Oranienburg die Tradition des heutigen Möbelhauses in der Bernauer Straße begründete.

Von der 1877 eröffneten Backstube ist heute nichts mehr zu sehen. Das Haus fiel den Bomben des Zweiten Weltkriegs zum Opfer. Auch das genaue Gründungsdatum lässt sich nicht mehr ermitteln. "Das 50-jährige Bestehen wurde aber in der Weihnachtszeit gefeiert", sagt Karl-Dietmar Plentz. In der vergangenen Generation teilte sich die Bäckersfamilie auf. "Mein Vater hat die Schwantener Bäckerstochter geheiratet", sagt der heutige Chef, der den Betrieb in Schwante 1989 übernahm. Sein Onkel Kurt betrieb die Oranienburger Bäckerei bis 1994.

Inzwischen verkauft Karl-Dietmar Plentz seine Backwaren in der Bernauer Straße, in Germendorf, Schwante, Velten und Kremmen und an vier Wochentagen auf dem Markt in Spandau. "Anfragen gibt es viele", sagt Plentz zu möglichen weiteren Expansionen. Doch erst einmal solle der Betrieb mit inzwischen 140 Mitarbeitern nicht mehr wachsen. Das sei ein Thema für die nächste Generation, erklärt der 50-jährige Bäckermeister. Er sei dabei, Aufgaben neu zu verteilen. Für die Fortführung des Familienbetriebs sind die Grundlagen längst gelegt. Neben der Schwester und dem Schwager arbeiten auch zwei der fünf Kinder sowie zwei Schwiegersöhne von Agnes und Karl-Dietmar Plentz im Betrieb mit.

Tochter Emilie Plentz hat für das neue Caféhaus, das bereits am Mittwoch einen Probebetrieb aufnahm und heute offiziell eröffnet wird, ein Baristaseminar belegt. Die Kollegen im neuen Geschäft weist sie nun in die Kunst der Kaffeezubereitung ein. Plentz hat einen neuen Lieferanten für nachhaltig angebauten Kaffee aus Brasilien gefunden. Friedlieb Ferdinand Runge, der als Chemiker erstmals das Koffein extrahierte, ist auf der Wand und als Büste zu sehen. Davor können Besucher in gemütlichen Sesseln ihren Kaffee genießen. "Wir wollen auch das Frühstücksangebot noch ausbauen", sagt Plentz. Aus der kleinen Filiale in der Havelstraße, die sich sehr bewährt habe, entstand das Caféhaus mit dreimal so großer Fläche, einem Schaubackofen und barrierefreiem Zugang. Zwei bis drei zusätzliche Stellen werden durch die Vergrößerung, für die das frühere Schreibwarengeschäft von Elke Ost umgebaut wurde, geschaffen.

Das 140-jährige Bestehen feiert die Bäckerei Plentz neben Eröffnungsangeboten im neuen Laden und dem Anschnitt eines Meterstollens um 15.30 Uhr heute mit einem Empfang und vielen Gästen ein paar Meter weiter im Kreistagssaal. Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD) und Pfarrer Friedemann Humburg halten Ansprachen. Sein Bekenntnis zum Christsein ist Karl-Dietmar Plentz wichtig. "Backen und beten war immer unser Rezept", sagt Plentz, der sich ansonsten bereits auf die Grüne Woche in Berlin vorbereitet. Traditionell will der Bäckermeister im Januar wieder eine neue Backkreation präsentieren.