Mit dem Shuttle zur Hauptlinie

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Studenten der Kunsthochschule Berlin-Weißensee haben in Beeskow ihre Visionen für die künftige Daseinsvorsorge im ländlichen Raum präsentiert. Dabei ging es um Mobilität, Gesundheitsversorgung, Arbeit und die Feuerwehr.

Bereits im April hatten sich die Studenten mit ihren Professoren und Betreuern in der Region, genauer: in Sauen, aufgehalten. Schließlich ging es darum, anhand des Landkreises Oder-Spree beispielhaft Modelle für die Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen zu entwickeln.

Am Donnerstag haben die Studenten auf Einladung des Dezernats Ländliche Entwicklung der Kreisverwaltung ihre Arbeitsergebnisse den Praktikern aus Verwaltung und Lokalpolitik vorgestellt. Mit dabei waren unter anderem die Bürgermeister von Beeskow und Schöneiche, Frank Steffen und Ralf Steinbrück, die Dezernentin für Kreisentwicklung Gundula Teltewskaja, der Leiter der Regionalen Planungsbehörde Wolfgang Rump und einige Amtsleiter der Kreisverwaltung. Im Fokus dieses "1. Zukunftsforums Oder-Spree" standen sechs Ideen, die sich unter dem Motto "Da sein" mit praktischen Herausforderungen im ländlichen Raum auseinandersetzen. Inhaltlich ging es auch darum, wie die Arbeitsergebnisse in die Entwicklung und Umsetzung der "Leitziele zur Entwicklung des Landkreises Oder- Spree, insbesondere des ländlichen Raumes" einfließen können, die derzeit im Kreis erarbeitet werden.

Student Jannis Kempkens schlägt die Etablierung von Palliativ-Assistenten vor. Diese sollen Familien unheilbar Kranker ganz spezifisch betreuen mit dem Ziel, das Sterben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, wie es die meisten Betroffenen wünschen. Eine enge Vernetzung, unter anderem mit Hilfe einer Smartphone-Software, soll helfen, sowohl die Kranken von Schmerzen frei zu halten als auch die Angehörigen zu begleiten und zu entlasten.

Das Projekt "KOI", das Thomas Heyder vorstellte, befasst sich mit der Feuerwehr in ländlichen Regionen. Der Student schlägt vor, die Ablaufstrukturen von Einsätzen neu zu ordnen. Im Endeffekt sollen die Feuerwehrleute ohne den Umweg über das Gerätehaus direkt von ihren Wohn- oder Arbeitsorten an den Einsatzort gelangen. Der erste am Einsatzort meldet, was er vorfindet, der Leitstelle. Diese koordiniert, welche Materialien an den Einsatzort geschafft werden. Dabei soll ein modulartiges Anhänger-System zum Einsatz kommen.

Mit der Beseitigung von Leerstand befasst sich Frederike Rehfeldt mit ihrem Projekt "LENU. Dabei geht es darum, leer stehende Häuser über eine internetgestützte Plattform zu erfassen und sie zeitweilig für bestimmte Anlässe zu vermieten. So würden zwei Fliege mit einer Klappe geschlagen: Der Bedarf kurzfristiger oder zeitweiliger Nutzungen würde gedeckt, und der Eigentümer der Immobilie könnte seine Betriebs- Reparatur- und Wartungskosten besser decken.

Mit dem neuen Arbeitstrend des "Co-Working", beschäftigen sich Nina Petrischenko und Paulina Grebenstein. Dabei arbeiten Freiberufler, Kreative, kleinere Startups oder digitale Nomaden in meist größeren, offenen Räumen und können auf diese Weise voneinander profitieren. Diese Arbeitsform auf dem Lande auszuüben sei für die wachsende Zahl der müden Städter eine attraktive Alternative. Kombiniert mit Kinderbetreuung, Schule, Gastronomie, und Einkaufsmöglichkeiten ergäben sich Netzwerke, die ländlichen Räumen frische Impulse geben können.

"Rush" ist ein Mobilitätskonzept von Julian Goretzky, das Elektromobilität und Car-Sharing miteinander kombiniert. Kern des Gedankens ist, die Fahrzeuge nicht dezentral, etwa an den Wohnadressen, zu laden, sondern an Stellen die täglich von vielen Menschen angesteuert werden. Als solche Orte könnten Schulen, Verwaltungen oder größere Firmen dienen. Hier könnten auch Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

Tilo Krüger schließlich stellt das Mobilitätskonzept "Landlinie" vor: Die Zahl der Buslinien wird drastisch verringert, sodass nur noch einige wenige Hauptlinien übrig bleiben. Im Gegenzug werden die Taktzeiten gesteigert, sodass die Busse auf den Hauptlinien mindestens stündlich, wo benötigt auch 30-minütig verkehren. Die Dörfer werden mit autonom fahrenden Elektro-Shuttles bei Bedarf angesteuert. Diese bringen den Fahrgast zur Bushauptlinie, beziehungsweise von der Hauptlinie zum Zielort.

In der anschließenden Diskussion lobten die Zuhörer die Praxisnähe der studentischen Vorschläge. Schöneiches Bürgermeister Ralf Steinbrück wolle sich insbesondere mit der Idee der Stromtankstelle an hoch frequentierten Orten befassen. Beeskows Bürgermeister sagte, die Verdichtung der Großstädte und damit einhergehend die Erhöhung der Mieten, sei eine Chance für die Kommunen auf dem Land. Er forderte in diesem Zusammenhang ein Umdenken in der Gesellschaft. "Die urbanen Bereiche haben viel größere Probleme als wir." Nicht Wachstum sei entscheidend, sondern Stabilität und ein attraktives Lebensumfeld.