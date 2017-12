Erinnerung an Opfer des NS-Völkermordes

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (OGA) "Der 16. Dezember 1942 markiert wie kaum ein anderes Datum den tiefen Einschnitt in der Geschichte unserer Minderheit ebenso wie in unserer gemeinsamen deutschen Geschichte", sagte Romani Rose, der Vorsitzende des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, am Donnerstag in der Gedenkstätte Sachsenhausen. Dort wurde der Opfer des NS-Völkermords an den Sinti und Roma gedacht. Deren Leidensweg in die Gaskammern von Auschwitz begann mit dem von Heinrich Himmler vor genau 75 Jahren unterzeichneten "Auschwitz-Erlass". Sinti und Roma aus elf Ländern wurden in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert, darunter 10 000 deutsche Sinti und Roma. Fast alle Menschen wurden ermordet.

"Damit hatten sich die radikalen ,Vernichtungspolitiker' mit ihrem völkischen Denken durchgesetzt, das auf die sogenannte ,Reinheit der Rasse' durch die Vernichtung aller nicht zur Volksgemeinschaft zählenden Menschen setzte", sagte Rose. Die "Zigeunerfrage" sollte aus dem Wesen der Rasse heraus gelöst werden. In Zeiten, in denen in Europa ein "kranker Nationalismus" um sich greife, "müssen wir uns gegen jedes neu aufkeimende sogenannte ,völkische Denken' wehren", sagte Rose. Die in den Bundestag gewählte AfD grenze mit ihrem rassistischen Denken Minderheiten wegen ihrer Abstammung, Religion oder Herkunft aus und negiere damit grundlegende Verfassungsprinzipien wie den Schutz der Menschenwürde. "Deutschland und Europa brauchen einen Patriotismus, der auf den Werten von Demokratie und Rechtsstaat beruht", forderte der Vorsitzende der Zentralrats der Sinti und Roma.

Auch Brandenburgs Kulturstaatssekretärin Ulrike Gutheil mahnte, den völkischen Umtrieben nicht tatenlos zuzusehen. Politik und Zivilgesellschaft müssten sich damit auseinandersetzen. Sie erinnerte an ein Erich Kästner-Wort: Um den Nationalsozialismus zu verhindern, hätte er in den 1920er-Jahren bekämpft werden müssen.

Stiftungsdirektor Günter Morsch erinnerte anhand des Schicksals von Reinhold Laubinger an die Verbrechen von Ärzten im KZ Sachsenhausen, die grausame Experimente gerade an Sinti und Roma vollzogen haben. "Fleckfieberversuche an den Menschen waren das Schlimmste, was man sich vorstellen kann", so Morsch.

Die Qualen, unter denen die Opfer zu leiden hatten, machten - wenn sie die Hölle der Konzentrationslager überlebt hatten - auch vor ihren Nachkommen nicht Halt. Schmerzhafte Verhöre, ließen die Überlebenden die Grausamkeiten des NS-Terrors ein zweites Mal über sich ergehen, um als Opfer des NS-Völkermords anerkannt zu werden. Die Diskriminierungen der Sinti und Roma nach 1945 hielten an, während die Täter zumeist unbehelligt bleiben.

"Mein Vater, ein unbescholtener Mann, der immer Arbeit hatte und ein erfolgreicher Boxer war, kam gebrochen aus Sachsenhausen", sagte Lona Strauss-Dreißig. Wilhelm Höllenreiner wurde in Sachsenhausen ebenfalls Opfer grausamer Versuche - allein weil er zur Minderheit der Sinti und Roma zählte. Er ist dort unter anderem zwangssterilisiert worden.