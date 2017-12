Sieben Mathe-Asse kommen aus der Stahlstadt

Elke Kögler

Eisenhüttenstadt (MOZ) Drei erste, ein zweiter sowie drei dritte Plätze sind bei der inzwischen 57. Mathematikolympiade des Landkreises Oder-Spree an Schüler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Eisenhüttenstadt gegangen. Die sieben Nachwuchsmathematiker sind ebenso wie die 14 weiteren Preisträger aus Beeskow, Erkner und Fürstenwalde am gestrigen 14. Dezember im Städtischen Museum der Stahlstadt geehrt worden.

Insgesamt sind 153 Schüler aus 33 Gymnasien sowie zudem Gesamtschulen aus der gesamten Oder-Spree-Region bei der Kreismathematikolympiade gestartet. Der Nachwuchs der fünften bis sechsten Klassen hat insgesamt vier und die Gymnasiasten der siebten bis 13. Klassen haben sechs Stunden über "kniffligen und schwierigen Aufgaben" gebrütet, schilderte der Koordinator der Olympiade Helmut Temann die jeweiligen Wettkampfbedingungen. Gerechnet und geknobelt wurde am Eisenhüttenstädter Albert-Schweitzer-Gymnasium, am Rouanet-Gymnasium in Beeskow sowie am Geschwister-Scholl-Gymnasium in der Stadt Fürstenwalde.

Die drei Schüler aus der Stahlstadt, die erste Plätze belegt haben, sind Jakob Krautmacher (7. Klasse), Anton Granzow (10. Klasse) und Lina Gräsing (12. Klasse). Einen zweiten Platz belegte Pauline Eckert (8. Klasse) und auf die drei dritten Ränge sind Jannes Dallmann (7. Klasse), Kim Becker (10. Klasse) und Nele Karras (12. Klasse) gekommen. Weiterhin kommen vier Preisträger aus Fürstenwalde, drei Erst- bis Drittplatzierte aus Erkner sowie zwei Preisträger aus der Stadt Beeskow. Jeweils ein Geehrter lernt außerdem an den Grundschulen in Woltersdorf, Fürstenwalde, Grünheide, Bad Saarow sowie in Görzig.Maximal konnten die Starter 40 Punkte erringen. Der beste Preisträger ist Felix Sandow (8. Klasse) aus Fürstenwalde, der 39 Punkte erreichte. "Er hat gute Chancen auf eine sehr gute Platzierung bei der Olympiade des Landes Brandenburg", erklärt Helmut Temann.

Die Auszeichnungsveranstaltung begann für alle Geehrten mit einer halbstündigen Führung durch das Feuerwehrmuseum, bei dem es sich um eine Abteilung des städtischen Museums der Stahlstadt handelt. Anschließend ging es für die jungen Mathematiker in das Stadtmuseum, in dem alle Erst- bis Drittplatzierten ihre Urkunden und zudem Preise erhielten. Alle Gewinner erhielten zwei Füller und einen Kugelschreiber, in die zuvor der Vor- und Zuname des jeweiligen Preisträgers eingraviert wurde.