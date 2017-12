Kommandozentrale bei Katastrophen

Bernhard Schwiete

Wendisch Rietz/Fürstenwalde (MOZ) Wenn es im Landkreis Oder-Spree zu einem Katastrophenfall kommt, können die Einsatzkräfte ab sofort neue Technik nutzen. Der "Einsatzleitwagen 2" ist am Mittwochabend in Wendisch Rietz vorgestellt worden. Bald allerdings soll er in Fürstenwalde stationiert werden.

Von außen sieht das in Weiß und Rot gehaltene Fahrzeug aus wie ein herkömmlicher Lastwagen. Wer über Treppen sein Inneres betritt, findet dort in zwei voneinander getrennten Räumen allerdings keine Ladeflächen, sondern wähnt sich in Büros, mit der einzigen Ausnahme, dass der Platz in der mobilen Variante etwas begrenzter ist als in einem festen Gebäude. In der Mitte des größeren der beiden Räume steht ein großer Tisch für Besprechungen, an der Stirnwand ist ein riesiger Bildschirm angebracht. Ralf Kiehn, Sachbearbeiter für Information und Kommunikation in der Kreisverwaltung, führt dessen Nutzen vor. Auf einer digitalen Landkarte wird der Einsatzort abgebildet, per Funk können dann die Kollegen genau an Ort und Stelle dirigiert werden. Das ist nötig zum Beispiel bei Waldbränden, wenn deren genaue Lokalisierung aus einem Löschfahrzeug schwieriger ist als aus der Kommandozentrale.

Als solche dient der neue Einsatzleitwagen im Ernstfall. "Hier tagt der Führungsstab, wenn andere geeignete Räumlichkeiten wie Rathäuser oder Schulen in der Nähe des Einsatzortes nicht vorhanden sind", erläutert Joachim Müller, künftiger Leiter der Schnelleinsatzgruppe Führungsunterstützung beim Katastrophenschutz. Im kleineren Raum im neuen Einsatzleitwagen stehen drei Arbeitsplätze für weitere Mitarbeiter zur Verfügung. Dort wird telefoniert, von Computern werden die Gespräche aufgezeichnet. Außerdem kann Berichterstattung von Fernsehen und Radio verfolgt werden. "Wenn wir zum Beispiel Meldungen an den Verkehrsfunk durchgeben, müssen wir kontrollieren, ob diese korrekt wiedergegeben werden", sagt Kiehn.

450000 Euro hat der Einsatzleitwagen gekostet, wobei knapp 300000 Euro vom Land kommen. Den Rest trägt der Kreis als Träger des Katastrophenschutzes. "Bei mittleren und größeren Lagen haben wir nun gute Bedingungen für die Einsatzführung und vor allem auch eine bessere technische Ausstattung", sagte der Beigeordnete für Finanzen und Innenverwaltung, Michael Buhrke, bei der Fahrzeugübergabe. Diese fand statt im Feuerwehrgerätehaus in Wendisch Rietz, wo der Wagen zunächst abgestellt ist. Mittelfristig wird sich dessen Garage aber in Fürstenwalde befinden, im neuen Feuerwehr- und Katastrophentechnischen Zentrum in den ehemaligen Odersun-Hallen. Mit dessen Eröffnung rechnet Buhrke im Frühjahr.

Im neuen Einsatzleitwagen findet ab sofort auch die Funkausbildung der ehrenamtlichen Mitglieder der Schnelleinsatzgruppe statt, die meist von freiwilligen Feuerwehren kommen. Von den neuen technischen Möglichkeiten erhoffen sich die Verantwortlichen auch eine noch größere Motivation für die Ehrenamtlichen. Der bisherige, kleinere Einsatzleitwagen ist bei der Feuerwehr in Hangelsberg stationiert. Sein künftiger Standort ist laut Buhrke noch offen.

Benötigt wird ein Einsatzleitwagen außer bei großen Waldbränden auch bei Hochwasser, Großbränden und Gefahrstoffunfällen.