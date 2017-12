Sandstraßen müssen warten

Manja Wilde

Grünheide/Kagel (MOZ) Pfützen, Schlamm und tiefe Kuhlen: Wer bei diesem Wetter nicht unbedingt etwas in Kagel-Möllensee zu erledigen hat, macht um die unbefestigten Sandstraßen lieber einer Bogen. Die Neue Wiesenstraße und die Waldstraße sind zwei dieser Pisten. In den Jahren 2020 und 2022 sollen sie ausgebaut werden. Das veranlasste in dieser Woche etliche Anwohner in die Sondersitzung des Bauausschusses zu kommen. "Wir wollen frühzeitig fragen, wie ausgebaut wird", erklärte Rudolph Mann. Immerhin gebe es viele "Neubauer", müsse demnächst ein neuer Wasserkanal bezahlt werden, so dass die Ausbaubeiträge meist nicht aus der Portokasse beglichen werden könnten.

"Im Moment liegt die Straße unter Wasser, auf 250 Metern wird sie im Winter wieder eine Eisschicht sein", merkte ein anderer Anwohner an. Im Frühjahr sei sie zwar "glattgezogen" worden, jedoch halte dies immer nicht lange an. Er kenne das Dilemma, sagte Ausschussvorsitzender Peter Komann. Es spreche für den Ausbau. Dennoch werde das Bauamt prüfen, ob sich kurzfristig etwas machen lasse. "Dieses Jahr können wir nichts mehr machen", teilte Bernd Adam aus dem Tiefbauamt am Donnerstag auf MOZ-Nachfrage mit: "Das Geld ist alle, und eine Firma wird man jetzt auch nicht mehr dazu überreden können", erklärte er. Eigentlich habe der Wasserverband in diesem Jahr auch Schmutzwasserleitungen verlegen wollen, doch nun seien die Arbeiten auf 2018 verschoben. 2020 soll die Neue Wiesenstraße grundhaft ausgebaut werden - geschätzte Kosten: 186 000 Euro, 2022 die Waldstraße für etwa 534 000 Euro.

Heute soll zunächst der Finkensteiner Weg eine neue Asphaltdecke bekommen.