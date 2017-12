Neue Lösung für Grundschule

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Die Auslagerung der 6. Klassen der Löcknitz-Grundschule ans Carl-Bechstein-Gymnasium ist vom Tisch. Die Stadt will jetzt erreichen, dass die Container-Lösung ein halbes Jahr früher greift als bisher geplant, also etwa im Februar 2019. Bis dahin gilt in der Grundschule: "Ganz doll zusammenrücken".

Auf diese einfache Formel brachte Schulleiter Sebastian Witt am Mittwochabend in der Schulkonferenz das, was er sein Angebot an den Schulträger, die Stadt, nannte. Denn auch er lehnt den Vorschlag, die 6. Klassen für ein Jahr ans Bechstein-Gymnasium zu schicken, rundheraus ab. Sehr deutlich hatten auch die Eltern ihren Unmut über diese Ausweich-Variante formuliert, zunächst in der Stadtverordnetenversammlung in der vorigen Woche, dann noch einmal förmlich als Gremiums-Beschluss. Witt sagte, die Auslagerung sei "logistisch nicht möglich" und verwies auf abweichende Unterrichtszeiten am Gymnasium und andere Hindernisse. Die Schulkonferenz hatte die Idee mit dem Gymnasium im Juni verworfen.

Witt rechnet ab Sommer mit 562 Schülern in 24 Klassen. Sein Alternativ-Vorschlag lautet nun, für eine Übergangszeit von etwa einem halben Schuljahr alle 24 Klassen im Hauptgebäude unterzubringen. Die "oberste Kapazitätsgrenze" des Gebäudes, so formulierte es Claudia Warmuth, liegt aber bei 22 Klassen. Schon jetzt, wo es noch nicht so viele Kinder sind, geht es sehr gedrängt zu. Die Unterbringung von 24 Klassen macht es nach Witts Ausführungen erforderlich, Fachräume aufzulösen. 5. Klassen sollen nach bisherigem Stand nach der vierten Stunde in den Räumen unterrichtet werden, die in den Stunden zuvor von den Kleinsten in Flex-Klassen belegt werden. Das mache nicht eingeplante Investitionen erforderlich, betonte Witt. Es geht um die Ausstattung der Container, des Computer-Raums, der Klassenraum werden muss, und um andere Fragen. Das Ganze werde eine "logistische Herausforderung".

Vor der wird auch die Stadtverwaltung stehen. Die beiden Amtsleiterinnen stellten ausführlich dar, welche bürokratischen Hürden noch zu nehmen sind. Die Zusage aber lautet, zum Februar 2019 auf dem Gelände der Kita "Koboldland" - da, wo für den Hort selbst schon Container gestanden hatten - neue Container aufzustellen. Die werden, anders als damals, dreigeschossig sein müssen, damit neun Klassenräume hineinpassen. Der Containerblock wird etwa 43 mal 9 Meter groß sein. Das Aufstellen werde weniger schwierig als die Vorbereitung sämtlicher Genehmigungen, besonders beim Brandschutz. Entgegen landläufiger Auffassungen sei es eben nicht möglich, zum Beispiel die Container zu verwenden, die jetzt noch am Gymnasium stehen. Kirstin Buch, Mutter an der Löcknitz-Grundschule, bat darum, im Interesse der Zusammenarbeit mit dem Hort auch dessen Interessen zu berücksichtigen.

Diskutiert wurde auch die langfristige Perspektive. Bekanntlich wünscht die Stadt ein Schulzentrum am Hohenbinder Weg - eine Schule, die von der ersten Klasse bis zum Abitur führt; zumindest ist das die Vision. Träger wäre der Landkreis, und deshalb entscheidet auch der Kreistag. Auf Nachfragen von Lehrerin Doreen Ehlert stellte Claudia Warmuth klar, dass die Entscheidung in Beeskow eine Frage von Mehrheiten sei. Was aber, wenn der Kreistag sich gegen ein Schulzentrum in Erkner entscheiden sollte? In diesem Falle müsste die Stadt neu nachdenken und eine eigene Lösung suchen, antwortete Claudia Warmuth, sie erwarte aber, dass 2018 im Kreistag eine Entscheidung falle.