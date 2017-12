Syriengespräche erneut gescheitert - Vermittler kritisiert Regierung

dpa

Genf (dpa) Seit Jahren bemüht sich UN-Vermittler Staffan de Mistura im Syrienkonflikt um eine Annäherung zwischen Regierung und Opposition. Ohne Erfolg. Besonders enttäuscht zeigt er sich von der Haltung der Regierungsdelegation.

UN-Sondervermittler Staffan de Mistura hat Syriens Regierung für das Scheitern auch der achten Runde der Genfer Friedensgespräche verantwortlich gemacht. Er habe trotz großer Bemühungen sein Ziel nicht erreicht, echte Verhandlungen zustande zu bringen, erklärte De Mistura am Donnerstagabend. "Ich habe nicht gesehen, dass die Regierung wirklich nach einem Weg gesucht hat, um in dieser Runde einen Dialog zu führen und zu verhandeln."

Die Opposition habe sich hingegen darum bemüht, sagte der Diplomat weiter. Diese habe offene, harte Verhandlungen gefordert. Die Regierung habe nicht einmal über die UN mit der anderen Seite diskutieren wollen. Er sei enttäuscht, in der neuen Gesprächsrunde sei eine "goldene Gelegenheit" verpasst worden.

Die jüngsten Verhandlungen hatten vor mehr als zwei Wochen begonnen. Die Regierung traf am Anfang verspätet ein und reiste zwischendurch nach Damaskus zurück. De Mistura wollte mit den Delegationen über eine neue Verfassung sprechen und den Weg zu Neuwahlen unter UN-Aufsicht ebnen, um den fast siebenjährigen Bürgerkrieg mit mehr als 400 000 Toten zu beenden. Wie schon bei früheren Runden traf er sich mit den Vertretern der Konfliktparteien, jedoch nur getrennt.

Die Regierung habe mit ihm nur über Terrorismus reden wollen, erklärte der UN-Diplomat weiter. "Die Wahrheit ist, dass sie kein anderes Thema angesprochen haben", sagte de Mistura. Die nächste Verhandlungsrunde plane er für Januar.

Die Regierung hatte zuvor erneut direkte Gespräche mit der Opposition abgelehnt. Der Leiter der Regierungsdelegation, Baschar al-Dschafari, beschuldigte diese am Donnerstag, die Verhandlungen durch Vorbedingungen zu sabotieren. Er stößt sich an einer vor der neuen Genfer Runde verabschiedeten Erklärung, in der die Opposition den Abtritt von Machthaber Baschar al-Assad fordert.

Zugleich warf Al-Dschafari De Mistura vor, mit einem Fernsehinterview seine Rolle als Vermittler untergraben zu haben. Der UN-Diplomat hatte am Mittwochabend in einem Interview mit dem Schweizer TV-Sender RTS den russischen Präsidenten Wladimir Putin dazu aufgerufen, auf Syriens Regierung Druck auszuüben. Er müsse sie davon überzeugen, dass keine Zeit zu verlieren sei, sagte de Mistura. Um Frieden zu gewinnen, sei der Mut notwendig, Damaskus zur Akzeptanz einer neuen Verfassung und zu Neuwahlen zu drängen.

Russland ist in dem Bürgerkrieg der wichtigste Verbündete der Regierung. Putin hatte am Montag bei einem Besuch in Syrien jedoch den Abzug eines Großteils der russischen Truppen angeordnet.

Die Opposition warf der Regierung vor, keine wirklichen Verhandlungen zu wollen. "Die Zeitverschwendung durch die Regimedelegation ist nun kristallklar für alle Länder", sagte Oppositionssprecher Jihja al-Aridi der Deutschen Presse-Agentur. "Sie blockieren, weil sie keine politische Lösung wollen."