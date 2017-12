Ein 375 Jahre alter Hingucker

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Der heimliche Star in Claudia Laues Werkstatt ist schon 375 Jahre alt: Eine Schenkschieve Baujahr 1642. Wo das gewichtige Möbelstück herstammt, weiß die Holzrestauratorin nicht. Doch den Verwendungszweck kennt sie: Es handelt sich um einen Schrank für Geschirr. Die Schenkschieve und viele andere seltene Möbelstücke machen den Blick in Claudia Laues Atelier beinahe zu einem Museumsbesuch. Ganz fasziniert ist auch Manuela Wödl, die die Adventstürchenaktion zum Anlass nahm, einmal in die Restaurierungswerkstatt hineinzublicken. Das Atelier ist nur Mittwochs von 10 bis 19 Uhr und Sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet, sonst nach Vereinbarung.

Am Donnerstag gab es eine weiter Attraktion in der Werkstatt zu bestaunen: Einen Berliner Leierkasten aus der Zeit um 1890, gebaut in der Orgelbauwerkstatt G. Bagicalupo in der Schönhauser Allee 79. Auch der Eigentümer des guten Stücks war am Donnerstag im Atelier: Roland Wolf. Er hat die Orgel unlängst erst erworben und betrachtet, wie sich das gute Stück unter den fachkundigen Hände Claudia Laues wieder herausschält. "Überall war Leinöl rübergeschmiert, die Intarsien waren gar nicht mehr sichtbar", so der Eigentümer. Mit einem feinen Pinsel zeichnet die Restauratorin die schwarzen Schmucklinien der Fassade nach, während in der Teekanne auf dem Stövchen der indische Tee gluckert.

Heute ist die Spreeapotheke das nächste Adventstürchen. Das Team kündigt einen Erlebnis-Duft-Parcours an. Zu gewinnen ist ein persönliches Körperöl eines namhaften Bioherstellers.