Vom Ruhestand und neuen Wegen

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) In ihrer letzten Stadtverordnetenversammlung, an der sie als Bürgermeisterin teilgenommen hat, hat sich Dagmar Püschel unter anderem bei den Stadtverordneten bedankt, die im Interesse der Stadt entschieden haben. Sie äußerte den Wunsch, dass Grabenkämpfe beendet werden.

Wer die Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend aufmerksam verfolgt hat, konnte schon einmal mitverfolgen, wie die SPD-Fraktion vom Oppositions- in Richtung Regierungsmodus umschaltet. Anträge der CDU-Fraktion - zum Beispiel einen Briefkasten am Rathaus zu installieren, was Geld kostet - wurden mit Hinweis auf Vandalismusschäden abgelehnt. Auch der künftige Bürgermeister Frank Balzer (SPD) baute schon einmal vor: "Es wird natürlich eine anspruchsvolle Zeit in den nächsten acht Jahren", sagte Balzer, der am 6. Januar die Amtsgeschäfte übernimmt. Man stehe vor Herausforderungen. An die Stadtverordneten gewandt, appellierte er: "Wir müssen über Lösungen streiten nicht über Probleme. Das kann ich nicht alleine schaffen, sondern nur mit ihnen." Er warb für Gemeinsamkeit von Bürgern, Stadtverordneten und der Verwaltung bei der Aufgabenbewältigung. Balzer bedankte sich ausdrücklich bei Dagmar Püschel für die Zeit nach der Stichwahl. "Wir haben uns regelmäßig getroffen und uns wertgeschätzt." Bis 5. Januar soll die Übergabe der Amtsgeschäfte vollzogen werden.

Dass es mit den Gemeinsamkeiten und der Suche nach Lösungen zumindest aus Sicht von Dagmar Püschel in den vergangenen acht Jahren nicht immer so weit her war, das deute die Bürgermeisterin in ihrer letzten Rede vor den Stadtverordneten immer wieder an. Sie bedankte sich bei den Mitarbeitern der Verwaltung für die engagierte Arbeit und das entgegengebrachte Vertrauen. Sie bedankte sich ausdrücklich bei den Stadtverordneten, die ausschließlich im Interesse der Stadt entschieden hätten. "Ich bedanke mich bei denjenigen Stadtverordneten, die mich konstruktiv begleitet haben." Sie äußerte den Wunsch, ebenfalls in Richtung Stadtverordnete, dass die Grabenkämpfe beendet und Eigeninteressen zurückgestellt werden. Vielmehr solle im Sinne des Gemeinwohls entschieden werden.Wie hart und wohl aus Sicht von Dagmar Püschel auch verletzend die politischen Auseinandersetzungen in den vergangenen Jahren teilweise ausgetragen wurden, deutete die Bürgermeisterin in Wünschen an, die sie ihrem Nachfolger mit auf den Weg gab: "Mögen für Sie die positiven Erfahrungen überwiegen. Ich wünsche ihnen wertschätzenden Umgang mit ihnen als Bürgermeister und Person. Möge ihnen keine Feindseligkeit entgegenschlagen."

Zuvor hatten die Stadtverordneten in einem Beschluss die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl festgestellt. Da es gegen die Wahl keine Einsprüche gab, war dies nur ein formaler Akt. Stadtverordnetenvorsteher Peter Müller überreichte derweil Dagmar Püschel die Versetzungsurkunde in den Ruhestand. "Ich danke ihnen für die geleistete Arbeit als Bürgermeisterin in den vergangenen acht Jahren und wünsche für die Zukunft alles Gute." Er wünschte ihr ein Tätigkeitsfeld, wo sie Erfolg und Freude erfährt.

Dagmar Püschel, die Eisenhüttenstadt verlässt, äußerte sich nicht dazu, was sie künftig machen wird. Ihrem Nachfolger überreichte sie symbolische einen Staffelstab, in Form eines Stabes der Verkehrspolizei. Er solle helfen, die Richtung anzugeben, "und bei Bedarf kann man sogar ein Licht anmachen", erklärte Dagmar Püschel.