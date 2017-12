Bettina Winkler

Berkenbrück (MOZ) Rund eine halbe Million Euro investiert der Zweckverband Wasser- und Abwasser Fürstenwalde für die umfangreiche Sanierung des Hauptpumpwerkes in Berkenbrück. Die Anlage ist Umschlagplatz für Abwasser aus den umliegenden Gemeinden zum Klärwerk.

Matthias Steyer erklimmt die Leiter und kontrolliert am großen schwarzen Behälter die Füllmenge von Nutriox - ein Laugensubstrat, das mit dem anfallenden Abwasser vermischt für weniger Geruchsbelästigung sorgen soll. Rüdiger Kemnick und Guido Rosenberg, Mitarbeiter der Firma Kracht, verteilen um das eingezäunte Areal Mutterboden, harken diesen glatt und werden später noch Sträucher pflanzen. "Wir sind kurz vor der Fertigstellung des Hauptpumpwerkes", sagt Bauleiter Klaus Fischer vom Zweckverband Wasserversorgung-und Abwasserentsorgung mit Sitz in Fürstenwalde.

Die Sanierung wurde notwendig, weil durch Schwefel-Wasserstoff, der beim Zersetzen von Abwasser entsteht, die Anlage in Mitleidenschaft gezogen war. "Die Standsicherheit des Behälters war gefährdet", sagt Klaus Fischer. Rund 500000 Euro wurde in den Umbau der in den 1990er-Jahren erstellten Anlage, die Abwasser aus den umliegenden Dörfern über ein 5,3 Kilometer langes unterirdischen Rohrsystem zum Fürstenwalder Klärwerk pumpt. Die Kosten sollen nicht auf die Abwassergebühren umgeschlagen werden. Aus Demnitz, Falkenberg, Wilmersdorf, Petershagen, Treplin sowie Alt und Neu Madlitz, die keine zentrale Abwasserentsorgung haben, rollen Fahrzeuge, die den Fäkalieninhalt aus privaten Gruben transportieren, im Stundentakt an. Das Briesener Abwasser wird zum überwiegenden Teil durch eine Druckrohrleitung und mehrere kleinere Pumpwerke nach Berkenbrück geleitet.

In einem extra Behälter werden Grobstoffe herausgefiltert. Erst dann kommt das Abwasser in den Speicher. Bei einer bestimmten Füllmenge springen zwei Hochdruckpumpem an und drücken das anfallende Abwasser in die Rohrleitung Richtung Klärwerk. Mitte Juli haben die Arbeiten, die in den nächsten Tagen abgeschlossen sind, begonnen. "Das alles bei laufendem Betrieb", sagt der Bauleiter.

Weitere große Projekte des Zweckverbandes in diesem Jahr waren die komplexe Erneuerung des Trinkwassernetzes und die Erschließung der zentralen Abwasserentsorgung im Zuge der Straßenbauarbeiten in der Fürstenwalder August-Bebel-Straße. Am anderen Ende der Stadt, im Norden, wurde entlang der Jahnstraße und zischen Karl-Liebknecht-Straße und Ernst-Thälmann-Straße eine Trinkwasserhauptleitung gewechselt. In Spreenhagen wurde ein komplett neues Hauptpumpwerk errichtet. Und als Höhepunkt des Jahres wurde eine 4,3 Kilometer lange Druckleitung zwischen Braunsdorf und Fürstenwalde verlegt.