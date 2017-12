VCS-Frauen erneut auswärts gefordert

Roland Hanke / Sarah Noack

Storkow (MOZ) Zum Spitzen-Dreierturnier kommt es am Sonnabend in der Volleyball-Landesliga Süd der Damen. Der drittplatzierte VC Storkow ist zu Gast beim ungeschlagenen Tabellenführer und Absteiger aus der Brandenburgliga, dem 1.VC Herzberg. Als drittes Team tritt der Tabellenvierte KSC Asahi Spremberg II an.

Für die Storkowerinnen wird es an diesem Spieltag schwer sein, da sie nur mit sechs Spielerinnen antreten können, wobei bereits zwei Akteurinnen vom VC Storkow II ihr Debüt geben. "Wir wollen das Beste daraus machen", sagt VCS-Spielerin Sarah Noack.

Wie gegen Spitzenteams gewonnen werden kann, haben die Storkowerinnen zuletzt beim Turnier der WSG Buckow gezeigt. Dort gewannen sie gegen den Zweiten Stahl Eisenhüttenstadt mit 3:1. Im ersten Satz schien der Gegner noch nicht so recht wach zu sein, Storkow siegte 25:14. Die VCS-Frauen gaben von Beginn an ihr Bestes, da sie in Eisenhüttenstadt klar 0:3 verloren hatten. Der zweite Satz war bis kurz vor Schluss ein echter Kampf, den Stahl mit 25:22 entschied. Im dritten Abschnitt verstärkte der VCS seine Angriffsbemühungen und gewann 25:18. Vor allem gute Aufschläge und eine prima kämpferische Leistung gaben den Ausschlag. Genauso ging es weiter im vierten und letzten Satz, der mit 25:21 aufs Storkower Konto ging.

Gegen den Gastgeber WSG Buckow holten sich die Storkowerinnen ohne größere Probleme drei klare Satzgewinne (19, 13, 14). Die waren geprägt von guten Aufschlägen von Melanie Patke und Susanne Hübscher, welche dem Gegner das Spiel deutlich erschwerten.