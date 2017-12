Landkreisrüge mit Schau entkräftet

LR Eisenhüttenstadt

Müllrose (MOZ) Eine Rüge des Landkreises an die Stadt Müllrose konnte mit einer Feuerwehrvorführung entkräftet werden. Darüber hat Bauamtsleiter Bernd Kallweit im Bauausschuss und in der jüngsten Versammlung der Stadtverordneten informiert. Konkret ist der Stadt vom Landkreis vorgeworfen worden, nicht alle Einwände von Einwohnern über die Innenbereichssatzung - das städtische Bauregelwerk - ordnungsgemäß berücksichtigt zu haben. So hatten Einwohner der Stichstraße Neustadt bemängelt, dass die Feuerwehrleute in einem möglichen Brandfall nicht zu allen Häusern gelangen könnten, weil die Stichstraße nach der geplanten Errichtung eines Neubaus grundsätzlich zu schmal werden würde.

Um den Vorwurf zu entkräften, habe kürzlich ein Vor-Ort-Termin stattgefunden, erklärte Bernd Kallweit. An diesem haben der Amtsbrandmeister, ein Feuerwehrmann sowie Verantwortliche des Landkreises und der Amtsverwaltung der Stadt teilgenommen. Der Feuerwehrmann habe die enge Straße mit einem Einsatzfahrzeug erfolgreich passiert und damit bewiesen, dass die Feuerwehrleute im Notfall mit ihren Fahrzeugen zur Brandstelle gelangen können. Allerdings habe der Landkreis bei dem Vor-Ort-Termin Auflagen erteilt. Zum einen müsse die Wendefläche am Ende der Straße vergrößert werden. Zum anderen sei auf der Fläche die Installation eines Hydranten erforderlich. Damit die erteilten Auflagen auf korrektem bürokratischen Wege erfüllt werden können, haben die Stadtverordneten einen Beschluss über deren baldige Ausführung gefasst.