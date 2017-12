Letzte Jagd des Jahres nach Fußball-Punkten

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Am Wochenende finden die letzten Punktspiele des Jahres in verschiedenen Ligen statt - Absagen werden wegen des Wetters nicht ausbleiben, so wie die beim Angermünder FC. Er sollte heute um 20 Uhr den Auftakt im Landesligaspiel gegen den RSV Eintracht bestreiten. Kurz vor Redaktionsschluss erfuhren wir von der Absage.

Ins Angermünder Jahnstadion sollte heute zu später Stunde der Tabellenzweite der Landesliga Nord anreisen, doch aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes wurde das Spiel abgesagt und auf den 17. Februar gelegt. Ein fettes Punkte-Plus von 30 Zählern steht auf dem Konto des RSV. Von zwölf Spielen hat er zehn gewonnen und zwei verloren. Beim Aufsteiger AFC ist es fast anders herum - elf Niederlagen, ein Remis und ein Sieg stehen bei ihm zu Buche. Der Start in die höhere Liga erfolgte optimistisch, dem 4:2 im Brandenburgpokal gegen SV Grün-Weiß Brieselang folgte ein 1:1 im ersten Punktspiel gegen den FC Hennigsdorf. Dann war Schluss - bis zum siebten Spieltag (14. Oktober) als der SV Zehdenick im eigenen Stadion mit 3:1 bezwungen wurde. Seitdem war kein Punktgewinn mehr möglich, obwohl der AFC mehrfach dicht dran war.

Nun finden nur noch zwei von sieben Landesliga-Spielen statt, denn vier wurden bereits vorgezogen - darunter auch die Partie des FC Schwedt beim SV Schwarz-Rot Neustadt, welches mit 3:1 gewonnen wurde. Der FCS kann von Platz 4 im Klassement ganz beruhigt zuschauen, was die vier spielenden Mannschaften machen - verdrängt werden kann er nicht.

In der Landesklasse Nord hätten zwei Uckermark-Derbys angestanden, aber die Partie VfB Gramzow gegen Eintracht Göritz ist vorgezogen worden, sodass am Sonnabend um 13 Uhr nur noch Victoria Templin (Platz 15./8 Punkte) und Einheit Grünow (5./22 P.) aufeinandertreffen. Der SV Blau-Weiß Gartz (6./21) hat die schwerste Aufgabe zu lösen. Er empfängt den ungeschlagenen Tabellenführer SV Grün-Weiß Ahrensfelde (1./36). Der Schönower SV (8./19) hat Heimrecht gegen den 13. FSV Schorfheide Joachimsthal.

In der Dähn-Liga Uckermark (Kreisoberliga) ist ein heißer Tanz um die Spitzenposition entbrannt. Der führende KSV Gollmitz (30 P.) hat bei Eintracht Haßleben (16.) eine lösbare Aufgabe, so wie auch der Zweite, SV Boitzenburg (27), gegen Fortuna Schmölln (16). Die schwerste Last trägt wohl der SV Pinnow (27 P.) gegen die SpG Parmen/Fürstenwerder (25). Pinnow als Dritter hat aber ein Spiel weniger als die beiden vor ihm. Auch den Heinersdorfer SV und den VfL Vierraden sollte man im Kampf um die Meisterschaft noch nicht abschreiben. Einen schlechten Tag erwischen oder Personalnot kann jeden treffen.