Amt erstellt Laubkonzept

Sandra Jütte

Gransee (GZ) Für die Laub-entsorgung in Gransee sowie in den umliegenden Ortsteilen soll im kommenden Jahr an einem einheitlichen Konzept gearbeitet werden. Das kündigte Amtsdirektor Frank Stege bei der jüngsten Stadtverordnetenversammlung an. "Wir wissen, dass es bis jetzt nicht optimal gelaufen ist", so Stege. Noch läuft die Entsorgung in Gransee und den umliegenden Gemeinden völlig unterschiedlich ab. Die in der Kernstadt bereits im dritten Jahr aufgestellten Laubsammelsäcke waren ein Pilotprojekt, das sich auch die umliegenden Orte und Ortsteile gewünscht hätten. Dafür fehlen laut Henry Ehler, Leiter des Amtswirtschaftshofes, allerdings Personal und die Gerätschaften.

Geprüft werden sollen nun verschiedene Varianten. Dazu wolle man auch Beispiele anderer Kommunen analysieren, wie etwa eine zentrale Sammelstelle mit Containern oder eine Kehrmaschine wie in Fürstenberg, sagte Frank Stege. "Ein Schnellschuss hat da keinen Sinn", betonte der Amtsdirektor. "Wir müssen auch gucken, ob wir die einzelnen Varianten überhaupt finanzieren können und welche die kostengünstigste ist." Am Ende solle dann ein Konzept stehen, das nach erfolgreichem Test in den Ortsteilen eventuell auch auf die Kommunen übertragbar ist.