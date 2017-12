Zweimal Oder-Neiße-Derby

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit dem abschließenden Hinrunden-Spieltag der Männer-Fußballmannschaften auf Landesebene endet für den FC Eisenhüttenstadt, den FSV Dynamo und den Müllroser SV die Pflichtspiel-Saison in diesem Jahr. Der FC Eisenhüttenstadt spielt bereits heute.

Die gegenwärtig kalt-nasse Witterung lädt nicht gerade zum Fußballspielen ein. So ist am abschließenden Hinrunden-Spieltag auch damit zu rechnen, dass wie bereits an den beiden Wochenenden zuvor erneut nicht alle Partien über die Bühne gehen. Jedenfalls geplant ist für heute ab 19 Uhr auf dem Nebenplatz an der Waldstraße das Brandenburgliga-Flutlichtspiel zwischen dem FC Eisenhüttenstadt und dem BSV Guben Nord. Während die Gastgeber voraussichtlich alles daran setzen werden, als Außenseiter auf dem kleinen Nebenplatz diese Partie auszutragen, ärgert sich der Gubener Vereinsvorsitzende Jens-Uwe Kellberg im Nachhinein, diesem Termin vor der Saison zugestimmt zu haben. "Im August denkt noch keiner an den 15. Dezember, da sind die Schichtpläne für die Spieler noch nicht bekannt und andere wissen nicht, wann sie an diesem Tag ihre Kunden betreuen müssen. Wir haben gerade entschieden, ein Freitagsspiel wird es nicht mehr geben. Zwei, drei Spieler werden aus beruflichen Gründen zu 80, 90 Prozent in Eisenhüttenstadt fehlen." Und das ausgerechnet im Derby, in dem es laut Kellberg schon immer heiß hergegangen sei. "Wir haben Respekt vor dem Gegner, er hat in den vergangenen Wochen recht erfolgreich gespielt. Wir aber kommen mit drei Siegen in Folge, darunter das 5:0 in Werder. Doch der kleine Nebenplatz in Eisenhüttenstadt ist nicht unser Ding, außerdem sind Spiele unter Flutlicht immer etwas Besonderes. Wenn wir dort gewinnen, haben wir dennoch alles richtig gemacht, wenn nicht, dann..." erklärt Kellberg. Nach einem holprigen Saisonstart ist die Gubener Mannschaft mit sieben Neuzugängen jetzt in die Gänge gekommen. Kellberg hat vier Wetten zu laufen, dass die Neißestädter sich am Saisonende unter den besten Fünf befinden. "Gewettet hatte ich, als wir 13. waren, nun sieht es recht gut aus. Der Einsatz dabei ist etwas trinkbares Flüssiges."

Ebenso heiß auf dieses Duell wie einige Zuschauer ist der Eisenhüttenstädter Trainer Andreas Schmidt. "Ich rechne mit einem Kampfspiel. Nach seinen Erfolgen wird Guben sicherlich eine ruhige Spielanlage pflegen, eine eher abwartende Stellung einnehmen, uns die Räume überlassen und auf Konter setzen. Wir wollten aus den beiden abschließenden Spielen vier Punkte mitnehmen. Bei einem Sieg hätten wir diese Vorgabe erfüllt", erklärt Schmidt. Bis auf zwei, drei verletzte beziehungsweise kranke Spieler stehen ihm alle zur Verfügung. Tony Wernicke ist erkrankt, Sven Naumann hat einen Schnupfen sowie Michel Becker einen grippalen Infekt. Steinbeiß plagt sich noch mit seiner Rippenprellung und Tony Raddatz ist angeschlagen. Dafür sind Carsten Hilgers und Robert Richter wieder einsatzbereit, auf die A-Junioren will Schmidt erneut zurückgreifen.

Während in der Brandenburgliga das Oder-Neiße-Derby in Eisenhüttenstadt ausgetragen wird, findet das zweite an diesem Wochenende in der Landesliga Süd in Guben statt. Laut Dynamo-Trainer Dirk Liedtke reisen die Eisenhüttenstädter am Sonnabend mit viel Skepsis an, da seit der Landesliga-Zugehörigkeit bislang dort erst zwei Remis herausgesprungen sind. Während die Gäste drei Niederlagen in Folge kassierten, hat der 1. FC Guben zuletzt gegen den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg gewonnen und in Wernsdorf Unentschieden gespielt. "In Guben musst du immer aufpassen, dass du dort nicht ausgekontert wirst. So ist es bei unseren letzten Gastspiel passiert, das wir mit 0:3 verloren hatten. Da wollen wir mit einer gestärkten Defensive gegensteuern. Gegen Hohenleipisch vor einer Woche war es uns trotz der Niederlage schon ganz gut gelungen, jeder hatte für den anderen gekämpft", erklärt Liedtke.

Ein Heimspiel bestreitet zum Hinrundenabschluss in der Landesklasse Ost der Müllroser SV. Er empfängt Grün-Weiß Rehfelde. "Mit den Rehfeldern kommen wir ganz gut klar, auch menschlich. Mal gewinnt der eine, mal der andere. Ich gehe davon aus, dass wir am Sonnabend spielen. Angesichts der Witterung ist auch mit einer Absage zu rechnen", erklärt MSV-Trainer Ronny Schulze. Verzichten muss er auf den Rot-gesperrten Eric Sellin, Christopher Krüger wird wegen Kniebeschwerden erst in der Rückrunde wieder spielen können. Aufgrund des geringen Spielerkaders wird Schulze auch wieder auf Alt-Herren-Spieler zurückgreifen, so auf den 42-jährige Thomas Gast.