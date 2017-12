Zwölfjähriger sorgt für Lichtblick

Heinz Hermann

Frankfurt (MOZ) In der Schach-Regionalliga Ost hat der SV Preußen Frankfurt II beim SC Schwedt mit 3:5 verloren. Der USC Viadrina Frankfurt trennte sich in der selben Spielklasse im Spiel beim KSC Strausberg mit 4:4-Unentschieden.

Der Zweiten Mannschaft des SV Preußen fehlten bei ihrem Auswärtsspiel in Schwedt gleich vier Stammspieler. Da nur noch drei Reservespieler zur Verfügung standen, musste mit nur sieben Spielern angetreten werden. Dies konnte nicht kompensiert werden und die Zweite der Preußen verlor letztlich mit 3:5. Einen Lichtblick gab es durch Finn Rudolph aber trotzdem. Er gewann bei seinem ersten Einsatz in der Mannschaft gleich seine allererste Partie. Das war auch der einzige Sieg eines Frankfurters an diesem Tag in der Uckermark. Der Zwölfjährige wurde vor einem Jahr in dem von Hans Paetzel gegründeten Schachzirkel an der Freien Waldorfschule entdeckt. Neben Paetzel wird der Schüler noch vom Fide-Meister Helmut Roßmann trainiert - in der Hoffnung, dass der talentierte Schüler künftig die Mannschaften der Preußen verstärken kann.

Die Schachfreunde Jürgen Fritsch (Brett 1), Uwe Hankel (2), Jürgen Andexel (5) und Volodymyr Hrodzitskyi (6) erreichten jeweils ein Remis und gestalteten das Ergebnis damit etwas freundlicher. Niederlagen musste Jürgen Fritzsche (Brett 3) und Andreas Winkler am 4. Brett verzeichnen. Mit dieser Niederlage gehen die Preußen als Tabellenletzter in das Jahr 2018.

Die Mannschaft des USC Viadrina Frankfurt musste beim nicht zu unterschätzenden KSC Strausberg antreten. Tatsächlich bekamen die Aufstiegsambitionen des USC durch das 4:4-Unentschieden einen Dämpfer. Die Oderstädter gerieten schnell durch einen Figureneinsteller ihres Spitzenbretts Jan Grabowski und der Niederlage von Konrad Hüttenroth (Brett 8) mit 0:2 in Rückstand. Durch die Partiegewinne von Sven Krannich (Brett 5) und Norbert Heymann am 7. Brett kamen die Gäste zum zwischenzeitlichen 2:2. Allerdings musste dann Michal Zaporowski am 6. Brett die Überlegenheit seines Gegners anerkennen und gab einen Punkt ab. Es folgten Unentschieden von Bernd Ketelhöhn (Brett 2) und Michael Ziern (4). Damit war der Gesamtsieg nicht mehr möglich, aber durch einen souveränen Sieg von Thomas Noack am 3. Brett konnte immerhin der 4:4-Endstand gesichert werden.

Damit belegt der Universitätssportclub hinter dem SV Glück auf Rüdersdorf II den 2. Tabellenplatz der Regionalliga. Damit könnte es - vorausgesetzt, beide Spitzenteams gewinnen ihre nächsten Spiele - am 25. Februar zu dem vorentscheidenden Wettkampf um die Meisterschaft kommen. Zuvor steht nach der Winterpause aber der nächste Spieltag am 21. Januar an. Der USC empfängt dann die BSG Stahl Eisenhüttenstadt, Preußen II tritt daheim gegen den ESV Eberswalde III an.