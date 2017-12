Freitag wird der Grundstein gelegt

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Es ist soweit! An diesem Freitag um 12 Uhr wird der Grundstein für das neue Feuerwehrdepot mit integrierter Rettungswache gelegt und damit eine neue Ära in puncto Feuerwehrwesen in Bad Freienwalde eingeläutet. 5 573 700 Euro kostet das moderne Objekt, das nach den Plänen des in Teupitz ansässigen Architekten Vilco Scholz verwirklicht wird. Im August/September 2019 sollen die aktuell 40 Feuerwehrmänner und -frauen, die 14 Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung sowie die 30 Mädchen und Jungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr ihr neues Depot mit Fahrzeughalle beziehen und die Rettungswache der Gemeinnützigen Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH in Betrieb gehen.

Lange hat die Feuerwehr um den Neubau gerungen. Immer wieder legte die Führung den Finger in die Wunde, machte den Träger des Brandschutzes, die Stadt Bad Freienwalde, auf Missstände in dem 1961 errichteten Gebäude an der Wriezener Straße aufmerksam. Bad Freienwaldes Stadtbrandmeister René Erdmann und Ortswehrführer Alexander Schmidt suchten immer wieder das Gespräch mit den politisch Verantwortlichen, unterbreiteten Vorschläge, arbeiteten kooperativ zusammen. Letztlich machten die Stadtverordneten mit ihrem einstimmig gefassten Grundsatzbeschluss vom Januar 2016 den Weg frei für den Neubau. Dafür investiert die Stadt Bad Freienwalde immerhin 319 000 Euro aus Eigen- und 2 299 200 Euro über Kreditmittel. Zudem will die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) die Finanzspritze aufziehen und das Vorhaben mit insgesamt 45 Prozent fördern.

Gebaut wird in mehreren Etappen. Dabei handelt es sich quasi um eine Operation am offenen Herzen. Weil der neue Standort auch der bisherige ist, muss die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zu jeder Zeit gewährleistet sein. Deshalb erstrecken sich die Bauphasen bis ins Jahr 2019.