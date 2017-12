MOZ bedankt sich für die Treue der Zusteller

Patrizia Czajor

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eigentlich würde sich Udo Gärtner gerne täglich für die Arbeit seiner rund 150 Zusteller in Frankfurt, Müllrose, Groß Lindow sowie Brieskow-Finkenheerd bedanken. Die Weihnachtsfeier gab dem Vertriebsleiter immerhin die Gelegenheit, das in diesem Jahr ein Mal ganz offiziell zu tun. "Der Verlag kann nur überleben, weil Sie Ihre Arbeit tun", lobte Gärtner die Zusteller bei der ersten Betriebsfeier in der Cafeteria des Märkischen Medienhauses.

Die Treue von drei langjährigen Mitarbeitern hob der Geschäftsführer der Zustellgesellschaft besonders hervor: Seit 20Jahren sind Martina Wurl-Krüger, Joachim Gruhnert sowie Rudolf Kietz täglich in aller Frühe auf den Beinen, damit die Märkische Oderzeitung, der Märkische Sonntag sowie der Märkische Markt pünktlich bei den Lesern im Briefkasten landen. Rudolf Kietz hat sogar seine Frau Ursula von der Arbeit überzeugen können. "Man ist immer an der frischen Luft und in Bewegung", erzählt die 79-Jährige, die jetzt seit zehn Jahren Zeitungen für die MOZ austrägt und auch noch die älteste Mitarbeiterin ist.