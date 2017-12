Geld für Bushaltestellen und Gleisbau

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Ohne Diskussion hat der Kreistag in seiner letzten Sitzung dieses Jahres Investitionen in der öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit einem Umfang von insgesamt 530 304 Euro bewilligt. Entsprechend einer Richtlinie können Kommunen und Unternehmen Zuschüsse für Vorhaben beantragen. In den Kommunen betrifft dies vor allem Bushaltestellen. Zugestimmt wurden Mittel für den Bau von Haltestellen in Schiffmühle, Hohenwutzen, Bad Freienwalde (Berliner Straße), Fredersdorf-Vogelsdorf (für sieben Fahrgastunterstände, Zuschuss insgesamt in Höhe von 26 804 Euro), Hoppegarten (Rudolf-Breitscheid-Straße und Lindenallee). 4375 Euro erhält Neuhardenberg für die Erneuerung einer barriefreien Wartefläche. 37 979 Euro wurden der Stadt Bad Freienwalde für den Neubau einer Buswendeschleife mit Fahrgastunterstand an der Schule Neuenhagen bewilligt.

Der größte Posten geht an die Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn. 396 645 Euro wurden als Zuschuss für die Grunderneuerung der Gleisanlagen in der Kirchenstraße bewilligt. Die Bahn verkehrt zwischen Friedrichshagen und Rüdersdorf. Sie erbringt im Auftrag der Landkreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree vertraglich gebundene Verkehrsleistungen. Beide Kreise fördern zu gleichen Teilen die Investition, die insgesamt 1,05 Millionen Euro umfasst. Die Differenz trägt die Bahn.

Geld erhält auch die Mobus GmbH (Märkisch-Oderland Bus) und zwar 24 000 Euro für die Erweiterung der Fahrgastzählsysteme. Sie sollen Auskunft über die Nutzung der verschiedensten Fahrzeuge geben.