Geschenketipps aus der Region

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Wer noch nicht alle Geschenke für den Gabentisch beisammen hat, kann auch in den letzten Tagen noch fündig werden. Wie wäre es zum Beispiel für ehemalige Uckermärker mit einem Souvenir aus der Region?

Bei Genießern eines edlen Tropfens kommen die Brände der Grumsiner Brennerei gut an. Gin, Korn, Eier- oder Nusslikör haben zwar ihren Preis, aber auch einen ganz eigenen Geschmack. Kaufen kann man ihn in der Brennerei selbst oder bei Tabak-Wenzel, in der Tourist-Info oder bei Presse Brandt.

Bei Birgitt Brandt wird man auch fündig, wenn man Angermünder-Souvenirs verschenken möchte. Bei ihr gibt es Regenschirme und Base-Caps mit dem Angermünde-Schriftzug, Wanduhren mit dem Rathaus, Apfelsaft von der Landmanufaktur "Königin von Biesenbrow" aus der aber auch schöne Kinderweihnachtsbücher. Selbst einige Exemplare des Historischen Kalenders mit Angermünder Ansichten sind noch da.

Sie hat auch den Angermünder Heimatkalender im Angebot, den man zudem in der Tourist-Information bekommt. Auch hier halten die Mitarbeiter noch einige Angermünde-typische Dinge parat. Gerade zur Weihnachtszeit, wenn es früh dunkel wird, zündet man sich gern ein Licht an. In diesem Jahr haben die Blumberger Mühle, der Tourismusverein und Künstler der Region einen einzigartigen Teelichthalter als Souvenir entwickelt. Er besteht aus Holz aus dem Weltnaturerbe Buchenwald Grumsin.

Aber auch schöne Erlebnisse in der Region kann man verschenken. Zum Beispiel einen Theaterbesuch an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Hier wird am 20. Januar um 16 Uhr die Komödie "Ein seltsames Paar" aufgeführt, die einst durch die Hauptdarsteller Jack Lemmon und Walter Matthau weltbekannt wurde. In der neuen Produktion des Show-Express Könnern spielen diese Rollen Hartmut Schreier und Pierre Marten-Bliss. Karten gibt es an der Theaterkasse und in den bekannten Vorverkaufsstellen.

Den Herzenswunsch kleiner Pferdeliebhaber woll der Ponyhof Landin erfüllen, wenn deren Familien sich das nicht leisten können. Bis zum 22. Dezember kann man sich um zwei kostenlose Stunden mit Ponys einschließlich Pflege, Stallarbeit und Spazierengehen bewerben. Mit kurzer Begründung geht das über das Kontaktformular unter www.jendryke.com.