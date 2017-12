Erdgas-Einkauf wird im Doppelpack billiger

Heike Weißapfel

Glienicke/Mühlenbecker Land (OGA) Die Nachbarkommunen Glienicke und Mühlenbecker Land werden jetzt gemeinsam mit Erdgas versorgt. Den entsprechenden Vertrag haben die Bürgermeister in dieser Woche unterzeichnet. Sie versprechen sich davon eine Kostenersparnis.

Von 2018 bis 2020 versorgen die Stadtwerke Bad Kissingen die Liegenschaften der beiden Kommunen nun mit Gas. Der Unterzeichnung des Kontraktes war eine gemeinsam ausgearbeitete öffentliche Ausschreibung vorausgegangen, berichtet Glienickes Gemeindesprecher Arne Färber über die nötigen Vorarbeiten.

"Mit der gemeinsamen Ausschreibung betreten wir kein Neuland. Das machen wir seit vier Jahren auch bei der Lieferung von Strom so, und es hat sich bewährt", sagte Glienickes Verwaltungschef Hans G. Oberlack (FDP). Beiden Kommunen winke für die kommenden drei Jahre jeweils eine Kosteneinsparung im mittleren fünfstelligen Bereich.

"Wir arbeiten mit dem günstigsten Preis und können in dem vorgesehenen Zeitraum 49 000 Euro einsparen", präzisierte Glienickes Kämmerin Grit Knappe. Auch in der Gemeinde Mühlenbecker Land werde der neue Erdgasvertrag zufrieden registriert, berichtet Arne Färber weiter. Nach Berechnung der zuständigen Verwaltungsmitarbeiterin Anke Wollanke könnten die Kosten, sofern sich der Verbrauch auf dem Niveau von 2016 bewegt, um bis zu 40 000 Euro gesenkt werden. Bürgermeister Smaldino-Stattaus (SPD) würdigte die reibungslose Zusammenarbeit beider Gemeinden und verwies dabei auf andere Bereiche der interkommunalen Kooperation. Glienicke und Mühlenbecker Land arbeiten bereits auf manche Weise eng zusammen. So wird das Standesamt seit vielen Jahren durch Glienicke betreut. Zwar können Paare in beiden Gemeinden heiraten, die Formalitäten für eine Eheschließung werden aber in der Glienicker Verwaltung erledigt. Im Gegenzug ist die Gemeinde Mühlenbecker Land für das Vollstreckungswesen beider Kommunen zuständig.

Eine Zusammenarbeit ist ebenfalls im Bauwesen geplant. Beide Kommunen wollen über ein Gutachten prüfen lassen, in welchen Bereichen eine Kooperation möglich und sinnvoll erscheint. Die Bürgermeister hatten daher im Dezember 2015 einen öffentlich-rechtlichen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Derzeit läuft ein Verfahren zur Auswahl der Gutachter.

Langfristig ist die Fusion der Bauämter geplant. Dadurch erhoffen sich beide Kommunen eine Qualitätssicherung und die Schaffung einer Ausfallsicherheit. Als wegweisendes Beispiel dient das Vollstreckungswesen. In diesem Bereich gab es keine krankheitsbedingten Ausfallzeiten. Auch im Wasser- und Abwasserbereich möchten die Gemeinden enger zusammenarbeiten. "Wir bohren hier langsam, aber stetig dicke Bretter - das aber mit Augenmaß", sagte Smaldino-Stattaus.