Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei in Eisenhüttenstadt Einbrecher beobachtet. So war beobachtet worden, wie am Mittwoch, gegen 23.15 Uhr, Personen mit Alkoholflaschen einen Einkaufsmarkt in der Karl-Marx-Straße verließen. Tatsächlich war der Markt aufgebrochen worden.

Ermittlungen führten in der Folge zu vier einheimischen Jugendlichen. Eine Schuhabdruckspur, welche die Polizisten sichern konnte, verriet, dass zumindest einer der jungen Leute an dem Einbruch beteiligt gewesen war. Die Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren müssen sich jetzt Kriminalisten gegenüber erklären.