Der lange Weg zum ersten Schritt

Katrin Hartmann

Finowfurt (MOZ) Neben Jenny Beyer, Physiotherapeutin im Werner-Forßmann-Krankenhaus, gibt es nur eine weitere Physiotherapeutin für Kinder. Mit Tamara Freitag hat sich auch in der Schorfheide eine Spezialistin für Säuglinge, Kinder und Jugendliche angesiedelt.

Wer als Elternteil auf die Bilder an der Wand bei Tamara Freitag schaut, wird zunächst einmal stutzig. Zu sehen sind Abbildungen von Säuglingen, die teilweise ziemlich verdreht daliegen. "Keine Angst", sagt Tamara Freitag. "Das sieht schlimmer aus, als es ist", so die Physiotherapeutin, die sich auf Säuglinge, Kinder und Jugendliche spezialisiert hat. Die Bilder sollen ihr und Eltern als Bewegungsleitfaden dienen.

Denn auch Frühgeborene und Kinder haben Blockierungen, weiß Tamara Freitag. Gerade nach der Geburt können sich Entwicklungsstörungen bei den Mädchen oder Jungen im Bewegungsapparat festigen. Dagegen soll ihr Einwirken Abhilfe schaffen. Stellen ein Arzt oder die Eltern bei dem Kind Einschränkungen im Bewegungsapparat fest, kommt die 34-jährige Physiotherapeutin ins Spiel.

Im Vergleich zu Erwachsenen haben Kinder oft andere Einflüsse, die sie in ihrer Beweglichkeit einschränken. "Sie können Vorbelastungen haben, Probleme mit der Ernährung oder negativer Stress, der sich auswirkt", sagt Tamara Freitag. Oft überlagern sich die Einflüsse auch. Sie versucht dann gemeinsam mit den Hinweisen des Arztes und den Eltern herauszufinden, woher die Fehlhaltungen kommen.

Dabei ist eins offensichtlich: Die Kleinsten können noch nicht kommunizieren, was ihnen wehtut. "Kinder sind prinzipiell aktiver als Erwachsene." Deshalb gehören zu den Übungen nicht nur Entspannungsübungen. "Je nachdem, was das Problem ist, nutzen wir beides - von Power bis Entspannung", sagt Tamara Freitag.

Sobald die Kinder etwas älter sind, wird die Ursachenforschung zur gemeinsamen Aufgabe, so Tamara Freitag. Bei jungen Menschen spielen oft Schulstress und erhöhter Leistungsdruck eine Rolle für Fehlhaltungen oder Schmerzen im Bewegungsablauf. Haltungsänderungen durch vermehrtes beziehungsweise zu langes Sitzen vor dem Computer konnte Tamara Freitag bei ihren jungen Patienten bislang nicht als durchgängiges Muster beobachten. Eher bemerkt sie, dass der Familienspaziergang bei den heutigen Aufgaben, die Eltern und Kinder übernehmen, zu kurz komme. "Wenn ich eins empfehlen kann, um Haltungsschäden entgegenzuwirken, dann ist das tatsächlich Bewegung an der frischen Luft", sagt die Finowfurterin, die mit ihrem Mann und ihrer dreijährigen Tochter in der Schorfheide lebt. "Es muss kein Marathon sein, aber regelmäßige Spaziergänge beeinflussen das Wohlbefinden", sagt sie.

Dass sie sich in ihrem Beruf auf die Kleinsten spezialisieren wollte, wusste Tamara Freitag schon früh. "Bei einem Praktikum in Beelitz-Heilstätten habe ich gemerkt, wie sehr mir der Bereich gefällt", sagt die Physiotherapeutin, die bereits acht Jahre in dem Beruf arbeitet. Bei einem Studium erweiterte sie ihr Wissen über Kinder und Säuglinge. Über drei Jahre hieß es, am Wochenende mehr zu pauken. "Ich habe es gern getan. Die Arbeit mit Kindern macht mir einfach Spaß", sagt sie.

Bislang war in der Region allein Jenny Beyer, die im Werner-Forßmann-Krankenhaus ansässig ist, Ansprechpartnerin für die Kinderphysiotherapie. Langsam wissen allerdings auch die Ärzte um Tamara Freitag. Bevor sie mit ihrer Familie nach Finowfurt zog, verbrachte sie etliche Jahre in der Kinder-Reha in Brandenburg an der Havel. Danach arbeitete sie auch zeitweilig in Berlin und Eberswalde. Den Schritt in die Selbstständigkeit wagte sie offiziell vor etwa zwei Monaten. Anfangs war es noch ruhiger. Mittlerweile ist Betrieb in die Räume am Finowfurter Ring 8b eingekehrt. Die Terminpläne sind voll, die Einstellung einer dritten Kraft ist bereits beschlossen. Ende Februar 2018 sollen Tamara Freitag und ihre Mitarbeiterin Susan Mischke Verstärkung bekommen.

Bislang sind etwa ein Viertel der Patienten der Physiotherapie Schorfheide unter 18 Jahre alt. Der Raum mit der Kletterwand ist unter den Kindern der absolute Renner. An den bunten Griffen lassen sich Konzentration und Körperbeherrschung gut üben. "Das Klettern ist eine Bewegung, die uns Menschen bereits als Kind in die Wiege gelegt wird." Sie verwendet die Therapie gerade bei Entwicklungsverzögerungen.

Auch Eltern, deren Neugeborenes Koordinationsstörungen oder eine Schädelasymmetrie aufweist, können sich an die Spezialistin wenden. Sie weiß: Oft ist es mit den Einschränkungen ein längerer Weg zum ersten Schritt. Aber die Bemühungen zahlen sich letztendlich aus, sagt die Physiotherapeutin.